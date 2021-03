Česká misska sa zrútila: Synčekovi po narodení diagnostikovali nevyliečiteľnú chorobu

Veronika Kašáková (31) je modelka, v roku 2014 bola finalistkou súťaže krásy Česká miss.

Pôvabná blondína má za sebou pohnutú minulosť, vyrastala v detskom domove. Veronika sa 16. februára stala prvýkrát mamou, šťastná informovala o tom, že priviedla na svet synčeka Matyáška. Bohužiaľ, osud rodičom a bábätku uštedril tvrdú ranu. Veronika v utorok prehovorila o svojom trápení na sociálnej sieti.

,,Je to niekoľko týždňov, čo sa nám zrútil celý náš svet. Obrovské šťastie z narodenia nášho zdravého chlapčeka vystriedal najväčší strach, hnusný, odporný strach. Strach o naše dieťa. Ten telefonát z vinohradskej nemocnice mi bude v ušiach znieť navždy. Matyášek má vzácnu metabolickú vadu, chorobu zvanú fenylketonúria (PKU),“ smúti mamička.

,,Matyášek trpí dedičným ochorením metabolizmu. V chorej pečeni mu nefunguje enzým, ktorý štiepi jednu z aminokyselín, tzv. fanylalanín. Aminokyseliny sú obsiahnuté v bielkovinách, ktoré prijímame v jedle. Preto pacienti s PKU nemôžu jesť takmer žiadne bielkoviny, a tým pádom takmer žiadne normálne jedlo – fenylalanín by sa im ukladal v tele a došlo by k nezvratnému poškodeniu mozgu a teda k ťažkej mentálnej retardácii. PKU sa nedá vyliečiť,“ opísala Veronika, s čím bojujú.

,,Ja a jeho otecko sme takzvaní zdraví prenášači tohto ochorenia, čo sme netušili, a naším spojením vznikla 25%-ná pravdepodobnosť, že sa u nášho dieťaťa prejaví choroba. Bohužiaľ sa prejavila,“ smúti novopečená mama. ,,Skončila som v starostlivosti psychológov. Nemohla som uveriť, že o mojom vysnenom chlapčekovi niekto hovorí ako o pacientovi, chorom dieťati či trpiacom závažným nevyliečiteľným ochorením. Posledné dni mám zahmlené a dlho som dúfala, že sa z tej nočnej mory prebudím. Vďakabohu moje vlastné obviňovane a otázka, prečo práve on, strieda pomaly, ale isto prijatie a naberianie síl. Bojím sa, rúham sa, prepadám panike a tiež plačem hodiny v kuse, ale aj tak cítim najväčšiu silu sveta, ktorú v sebe mám,“ napísala Veronika.

Dodala, že s partnerom svojho synčeka bezvýhradne milujú a urobia preňho všetko na sebe. Modelka dostala nespočetne veľa podporných komentárov, jeden z nich ju odkázal na článok na portáli prozeny.cz, kde mama malého Bena, trpiaceho rovnakou chorobou, opísala, ako fungujú. Drobčekov jedálniček riešia celý deň.

,,Beník nesmie väčšinu bežných potravín, napríklad pečivo, múku, mlieko, mäso, syry, cestoviny, vajcia, strukoviny. To málo, čo z bežných potravín smie, niektoré druhy ovocia a zeleniny, sa musí na gram presne zvážiť a započítať do denného príjmu bielkovín. Doslova každé sústo v rámci dňa musí byť naplánované, aby súčet prijatých bielkovín za deň zodpovedal stanovenému povolenému množstvu. Nesmie byť vyššie, ale ani nižšie. Všetko zapisujeme, keď syn niečo nedoje, musíme v tú chvíľu zrevidovať jedálniček na zvyšok dňa. Váha, kalkulačka a tablet sú naši noví najlepší kamaráti a je to časovo veľmi náročné,“ povedala mamička Eva. Dodáva, že každé porušenie diéty je nezvratné a nebezpečné.