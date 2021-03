Južná Kórea chce zaočkovať čo najviac ľudí: Niektoré nemocnice extrahujú siedmu dávku vakcíny Pfizer

Personál v niektorých juhokórejských nemocniciach používa špeciálne injekčné striekačky na získanie siedmej dávky vakcíny z každej injekčné liekovky od konzorcia Pfizer/BioNtech s cieľom zaočkovať z obmedzeného množstva dodaných liekoviek viac ľudí. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.

Tento postup vyvolal diskusiu v súvislosti s bezpečnosťou a aj obavy zo strany výrobcov vakcín, píše Reuters. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) na svojej webovej stránke uvádza, že v jednej ampulke vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech je šesť dávok. Pracovníci z národného zdravotníckeho centra v univerzitnej nemocnici v Soule tvrdia, že je to bezpečný a jednoduchý proces. Extrakcia siedmej dávky pomocou špeciálnych injekčných striekačiek s malým mŕtvym priestorom podľa nich trvá približne päť minút.

V centre v utorok zaočkovali 629 ľudí pomocou 90 liekoviek s vakcínou Pfizer. Pri použití šiestich dávok z každej liekovky by zaočkovali 540 osôb, píše Reuters. Kórejský Úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb (KDCA) uviedol, že o použití zvyšnej siedmej dávky vakcíny budú rozhodovať priamo očkovacie centrá. Nechcú z toho však spraviť nový štandard, pretože by to spôsobilo dodatočnú záťaž na zdravotníkov.

Odborníci sa zatiaľ nezhodli na tom, či ďalšie dávky z liekovky extrahovať. Spájanie zvyškov vakcín z viacerých liekoviek môže totiž viesť ku kontaminácii. So špecializovanými injekčnými striekačkami je však možné získať celú ďalšiu dávku aj z jednej liekovky vakcíny Pfizer a až dve dávky z liekovky s vakcínou AstraZeneca, píše Reuters.