Speváčka Veronika Stýblová porodila: Synček má zvláštnu vadu, videli ste už niečo také?

Česká speváčka Veronika Stýblová, známa so šou SuperStar a skupiny Verona, sa stala prvý raz mamou.

S manželom Antoniom privítali minulý piatok na svet synčeka Sebastiana. Priaznivci jej v stredu mohli klásť otázky, tak Veronika odpovedal napríklad na tú, aký mala pôrod. ,,Vraj ako z učebnice, pre mňa ako z filmu. O 2:15 som prišla kontrakciami do pôrodnice, vo výťahu mi praskla plodová voda a o 5:41 bol maličký na svete,“ napísala na Instagrame.

Veronikin synček má zvláštnu vadu, zrastené prstíky. ,,Séba sa narodil so zrastenými dvoma prstíkmi, na oboch ručičkách aj nožičkách. Ako ja hovorím, je to naša rybka so všetkým, čo k tomu patrí,“ narážala pyšná mamina na fakt, že jej chlapček prišiel na svet v znamení Rýb. ,,Prstíky sa od seba časom pomocou plastickej chirurgie musia oddeliť,“ vysvetlila speváčka. Dodala, že po pôrode svojho prvého bábätka prežíva dokonalú eufóriu.