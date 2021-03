Znížili vekovú hranicu: V Prievidzi dostanú respirátory FFP2 aj obyvatelia nad 62 rokov

Samospráva Prievidze pokračuje v zabezpečovaní ochranných pomôcok pre svojich obyvateľov. Respirátory FFP2, ktoré majú zabezpečiť vyššiu ochranu pred nákazou novým koronavírusom, dostanú od mesta i obyvatelia vo veku od 62 do 65 rokov. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.

Minulý mesiac mesto distribuovalo respirátory FFP2 obyvateľom nad 65 rokov. S ich distribúciou pre obyvateľov vo veku 62 až 65 rokov začalo uplynulý týždeň. "Tieto účinné ochranné pomôcky doručíme celkovo 2 205 obyvateľom. Cieľom samosprávy je pomôcť k ochrane tej najzraniteľnejšej skupiny ľudí v boji s novým koronavírusom," skonštatoval Ďureje.

Ochranné pomôcky dostanú vybraní obyvatelia do svojich schránok, doručiť by im ich mali zamestnanci mestského úradu, opatrovateľky a mestskí poslanci do 14. marca.

"Odporúčame obyvateľom, aby respirátor využívali účelne, teda najmä v interiéroch, kde sa zdržiava viac ľudí, ako sú zdravotné strediská, lekárne, obchody či pošta," dodal Ďureje.