Smerák Habánik pochválil Gröhlinga, jedno mu však nedá: Tu bude musieť udrieť po stole

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) by sa mal zamerať na presadenie športového semafora a postupný návrat detí a mládeže do tréningového a súťažného procesu.

Myslí si to člen Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a športu Jozef Habánik (Smer-SD), ktorý to pre TASR uviedol v súvislosti s hodnotením blížiaceho sa prvého roka vlády premiéra Igora Matoviča (OĽANO).

"Tu bude musieť "udrieť po stole" a vyjednať s krízovým štábom jasné a zrozumiteľné pravidlá fungovania, vrátane pokračovania v prezenčnej forme vzdelávania. V opačnom prípade to aj pri najlepšej snahe bude vnímané ako chaos v pravidlách a rodičia budú právom nahnevaní," povedal Habánik. Ako ďalej tvrdí, riaditelia škôl, učitelia a rodičia "nemôžu byť donekonečna rukojemníkmi pri prijímaní opatrení, ktoré sa neustále menia pod vplyvom sporov, ktoré sa vôbec školstva nedotýkajú."

Rovnako by podľa neho mal byť šéf rezortu školstva aktívnejší a rozhodnejší pri vyjednávaní o financiách alokovaných do školstva v štátnom rozpočte. "Osobitne pri verejných vysokých školách, kde pokles zdrojov na roky 2021 - 2023 (takmer 144 miliónov eur) je skúškou ich odolnosti," poznamenal Habánik. Podľa neho by mal minister školstva určite prijať a akceptovať pripomienky reprezentácie vysokých škôl k predloženej novele vysokoškolského zákona.

Pozitívne Habánik vníma to, že v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, prerušením prezenčnej formy výučby takmer na všetkých stupňoch vzdelávania v regionálnom školstve, dokázal minister školstva v spolupráci so zriaďovateľmi, riaditeľmi škôl, stavovskými organizáciami a profesijnými združeniami pripraviť nástroje na zabezpečenie dištančnej formy, vrátane nevyhnutných legislatívnych úprav. "Podarilo sa mu tiež v zložitej epidemiologickej situácii pripraviť školský COVID automat a aspoň nakrátko ho uviesť do praxe," poznamenal. Ako opozičný poslanec oceňuje, že sa Gröhling pravidelne zúčastňuje na rokovaní školského parlamentného výboru a odpovedá aj na nepríjemné otázky.

Na otázku, čo sa považuje za najväčšiu zmenu v rezorte pod vedením ministra školstva, Habánik odpovedal, že rok je pomerne krátka doba na hlbšie hodnotenie. "Snahu o aktívnu komunikáciu nemožno prehliadnuť. Návrhy na legislatívne zmeny sú len v štádiu príprav alebo pripomienkových konaní, takto o rok už budem môcť byť konkrétnejší," dodal.