Priamy kop, ktorý zmrazil celý Juventus: Štvrťfinálová brána sa zavrela

Futbalisti Juventusu Turín rovnako ako vlani neprešli cez osemfinálové brány Ligy majstrov. Ani v tejto sezóne tak neukončia dlhé čakanie na prestížnu trofej, ktorú naposledy získali pred 25 rokmi.

V konfrontácii s FC Porto inkasovali štyri góly a v odvete nevyužili, že súper hral od 54. minúty bez vylúčeného Taremiho.

Po prehre 1:2 v Porte síce doma zvíťazili 3:2 po predĺžení, ale portugalský tím sa dostal ďalej vďaka vyššiemu počtu gólov dosiahnutých na ihrisku súpera. Kľúčový bol druhý presný zásah Sergia Oliveiru, ktorý v 115. minúte z priameho kopu "prepálil" Wojciecha Szczesneho.

"Ak v dvoch osemfinálových zápasoch Ligy majstrov vyprodukujete štyri kardinálne chyby, zákonite môže prísť trest v podobe vyradenia zo súťaže. Začali sme dobre a vďaka Moratovi sme sa mohli rýchlo ujať vedenia. Alvaro však svoju šancu nevyužil a po štvrťhodine hry sme inkasovali gól z jedenástky. Vždy je veľmi náročné, keď musíte otáčať skóre. Potrvá pár dní, kým hráči dostanú utorňajší zápas z hláv. Potom si musíme vysúkať rukávy, naplno sa sústrediť na domácu súťaž a snažiť sa vyšplhať v tabuľke čo najvyššie," zdôraznil tréner Juventusu Andrea Pirlo. V Serii A je úradujúci šampión tretí s desaťbodovou stratou na vedúci Inter Miláno. Podľa talianskych médií sa pod Pirlom trasie stolička. Jeho predchodca Maurizio Sarri vlani skončil vo funkcii deň po tom, ako Juventus neprešiel v osemfinále LM cez Olympique Lyon.

"Starej dáme" v odvete proti Portu nepomohli dva góly agilného Federica Chiesu ani dravé prieniky Juana Cuadrada, ktorý v závere riadneho hracieho času technickou strelou ľavačkou trafil brvno. "Po takomto zápase sa ťažko hľadajú slová. Som hrdý na to, ako chalani na ihrisku bojovali, na vytúžený postup do štvrťfinále to však nestačilo. Pri šanci v nadstavenom čase sa mi v mysli vybavili spomienky na gól, ktorý som v roku 2019 vsietil v Madride proti Atleticu. Tentokrát to tam nepadlo, loptu zastavilo brvno. Sme profesionáli a musíme sa cez neúspech v Lige majstrov preniesť. Aj veľkým tímom sa stávajú takéto veci," uviedol kolumbijský reprezentant pre uefa.com.

Porto podalo kolektívny výkon a dokázalo ustrážiť najlepšieho strelca v histórii súťaže Cristiana Ronalda. "Vedeli sme, že ak chceme vyradiť Juventus, musí zabrať celé mužstvo. Postup medzi elitnú osmičku považujem za úplne zaslúžený. V domácom zápase sme boli lepší a v odvete sme sa po vylúčení Taremiho dokázali skvele zomknúť. Ukázali sme veľký charakter," pochvaľoval si skúsený obranca Pepe.

Oliveira pri zahrávaní štandardných situácii preukázal chladnokrvnosť. "Streliť dva góly na pôde Juventusu, to je niečo výnimočné. Postup do štvrťfinále Ligy majstrov je obrovský úspech nášho klubu i celého Portugalsku, fanúšikovia môžu byť na nás hrdí. Po červenej karte pre Taremiho sme trpeli, museli sme sa stiahnuť do obrany, ale pri každom protiútoku sme sa snažili o to, aby sme strelili druhý gól. V predĺžení to vyšlo, som neskutočne šťastný."

Tréner "drakov" Sergio Conceicao si po zápase mädlil ruky, že jeho zverenci do bodky splnili taktické pokyny. Postup cez Juventus sa podľa jeho slov zapíše veľkými písmenami do histórie portugalského klubu. "Mám vo svojom tíme udatných hráčov, ktorí presne pochopili, čo od nich vyžadujem. Hrali sme ako naozajstný tím. Chcem všetkým zablahoželať, odviedli skvelú prácu. Po vylúčení Taremiho sme ukázali pravú DNA FC Porto."