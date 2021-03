Problémy v šou Svadba na prvý pohľad: Po návrate z dovolenky prišla studená sprcha

Natočiť v pandemickom roku 2020 tento typ relácie vyzerá ako nemožná misia. A predsa sa to podarilo!

Vybaviť cesty do zahraničia, svadobné hostiny, zariadiť tisíc drobností vo svete, kde sa obmedzenia, zákazy a príkazy menia z minúty na minútu. Druhá séria šou Svadba na prvý pohľad dokonca v porovnaní s tou predošlou ponúka o jeden pár navyše. Viac nám o všetkom porozprávala kreatívna producentka Petra Búzová.

Do príprav programu Markízy razantne zasiahla už prvá vlna pandémie. „Ovplyvnila kastingovú fázu, takže po prvých troch osobných pohovoroch sme boli nútení prejsť do virtuálnej formy, to znamená, že prvotné rozhovory prebiehali online,“ prezradila nám kreatívna producentka. Kasting sa preto výrazne natiahol a pôvodne plánované spustenie nakrúcania počas letných mesiacov sa posunulo až na jeseň. Veľká smola, keďže leto bolo pokojné a tým pádom by práce na tejto šou nekomplikovali obmedzenia. Tie robili tvorcom vrásky na čelách prakticky neustále.

Dokonca hrozilo, že výroba programu sa stopne na neurčito. „Hrozba zrušenia či pozastavenia nakrúcania tu bola vždy – od spustenia kastingu až po nakrúcanie finálneho rozhodnutia. Sčasti so šťastím a sčasti na základe priebežne prijímaných bezpečnostných a hygienických opatrení sme však k tomu neboli prinútení pristúpiť,“ vysvetlila nám P. Búzová, podľa ktorej boli najväčšou výzvou samotné svadobné obrady.

„Museli sme nájsť destinácie, ktoré boli ochotné uzavrieť svoje prevádzky v čase svadby a otestovať celý personál, ktorý sa tam nachádzal. Rovnako sa musel otestovať celý štáb a všetci hostia, ktorí na svadbu prišli.“ Produkcia navyše musela náročne plánovať časy testov tak, aby sa ani náhodou nestretli hostia nevesty a ženícha, pretože keby sa tak stalo, mohli by rôzne informácie preniknúť k neveste alebo k ženíchovi, čo by výsledný efekt načisto zničilo.