Smeje sa smrtke do tváre: Muž prežil COVID-19, skutočný boj o život prišiel až potom

Neuveriteľný príbeh muža, ktorý za jediný rok prekabátil smrť štyrikrát a teraz sa jej vysmieva do očí. Prežil pankreatitídu, Covid-19, sepsu aj vredy.

Ray Snow (52) má v živote šťastie v nešťastí. Podarilo sa mu už štyri razy poraziť smrť. Ako píše portál Daily Mail, prežil ​​ťažkú pankreatitídu, Covid-19, záchvaty sepsy aj operáciu cysty o veľkosti melóna. V nemocnici bol za krátky čas až 19-krát.

Rayovi diagnostikovali ťažkú ​​akútnu pankreatitídu v marci minulého roku po tom, ako mu v pankrease uviazli žlčníkové kamene. Krátko nato ho skolil aj koronavírus a po ňom nasledovali tri záchvaty sepsy (otrava krvi). Do nemocnice by sa mohol prakticky nasťahovať. Kvôli zdravotným problémom sa tam ocitol až 19-krát.

Doktori Rayovi diagnostikovali v marci minulého roka akútnu pankreatitídu. V apríli sa nakazil ochorením Covid-19 a strávil niekoľko týždňov v nemocnici, zatiaľ čo stále bojoval so zapálenými orgánmi. Jeho problémom však ani zďaleka nebol koniec a v júli ho potom sepsa a infekcia hrubého čreva opäť takmer zabili.

Cysta o veľkosti melóna na pankrease mu zablokovala žalúdok a lekári ho museli kŕmiť cez hadičku zavedenú v nose. Utrpel však alergickú reakciu, ktorá vyústila do toho, že sa mu vytvorili veľké vredy. Deväť mesiacov musel ležať na chrbte a potom takmer zomrel, keď sa mu v bruchu nahromadilo päť litrov tekutiny. Všetky komplikácie súviseli s jeho pankreasom a musel podstúpiť náročnú operáciu, pri ktorej lekári odstránili žlčníkové kamene aj všetku tekutinu.

„Bolo to všetko hrozné. Tak veľmi to bolelo. Veľa tekutín, ktoré vychádzali z môjho pankreasu a obchádzali moje orgány v bruchu, boli látkami, ktoré telo používa na odbúravanie mäsa," hovorí statočný muž. V obave, že októbrovú operáciu neprežije, sa dopredu rozlúčil so svojou manželkou Jackie (53), pretože si nebol istý, či ešte uvidí svitať nový deň. Nakoniec prišiel domov týždeň pred Vianocami.

„Vianoce neboli o darčekoch, ale o tom, že sme spolu mohli sedieť v miestnosti. Keby mi ponúkli milión výmenou za moje zdravie, vybral by som si zdravie." Ray, bývalý profesionálny cyklista, sa opäť dostáva do formy a na stacionárnom bicykli získava peniaze pre charitatívne organizácie Guts UK bojujúce proti chorobám tráviaceho traktu.