Uplynie 9 rokov od ničivého požiaru hradu: Kto zaklial Krásnu Hôrku?!

Nekonečný príbeh... Počas opravy zhorenej Krásnej Hôrky sa vymenili štyria ministri kultúry, traja generálni riaditelia a dva tímy projektantov.

Avšak ani deväť rokov po desivom požiari Krásna Hôrka nie je krásna a termíny sprístupnenia sa neustále posúvajú. Rovnako stúpa aj cena za obnovu. Z pôvodných 15 miliónov eur sa vyšplhala až na 35 mil. €.

Ničivý požiar vypukol 10. marca 2012 v dôsledku neopatrného zaobchádzania dvoch chlapcov so zápalkami. Žiaľ, ani po dlhých 9 rokoch nie je Krásna Hôrka sprístupnená návštevníkom. Ako uviedol súčasný generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis, projektová dokumentácia pre obnovu dolného a stredného hradu je hotová, posledné zmeny a pripomienky už zapracovávajú.

Finalizovaním podkladov sa začal proces prípravy tendra na celkovú obnovu hradu. Panis prízvukoval, že záväzným termínom pre sprístupnenie podhradia a dolného i stredného hradu je naďalej október 2023. Dodal však, že je to ohrozené z dôvodu zložitej komunikácie, nekonania a nedodržania termínov zo strany obce.

Nereálny termín?

Jeho predchodca v SNM Viktor Jasaň, ktorý je už na dôchodku, to však celé vidí úplne inak. „Všetko je spomalené, lebo vypovedali zmluvu pôvodnému architektovi, ktorý vyhral súťaž na obnovu hradu. Navyše do toho zatiahli aj obec, na ktorú teraz hádžu vinu, že nie sú vysporiadané pozemky pod hradom, čo však v pôvodnom zadaní nebolo. O tom, že hotové strechy na hrade nie sú skolaudované, radšej pomlčím a z pôvodných 15 miliónov eur je už výsledná suma zrazu neuveriteľných 35 miliónov,“ uviedol Jasaň, podľa ktorého termín sprístupnenia v októbri 2023 nie je reálny: „Lebo možno niečo stihnú urobiť vo vnútri na jeseň, ale už by mal byť jasný zhotoviteľ a začať pracovať by mohol aj tak najskôr až o rok v apríli. Navýšením sumy na obnovu možno očakávať boj firiem o zákazku a tí neúspešní sa budú odvolávať, takže sa to natiahne aj o ďalší rok.“

Čo na to múzeum

Poslankyňa Krásnohorského Podhradia Katarína Prékopová za problém obce považuje to, že dodnes nie sú vysporiadané vlastnícke vzťahy pod hradom, čo spôsobilo dvojročné zdržanie. „Nepomohlo ani to, že sa menili vlády, ministri kultúry, riaditelia, projektanti. Najhoršie to bolo s tzv. dočasnou strechou, ktorá sa realizovala skoro tri roky! Tak to už pomaly vyzerá, že náš hrad je zakliaty,“ dodala. Ako uviedol hovorca SNM Jozef Bednár, zo strany SNM môžu potvrdiť, že termín 10. októbra 2023 na otvorenie dolného a stredného hradu vrátane podhradia je pre nich záväzný a robia všetko, aby bol naplnený.

„Najviac ho ohrozuje nekonanie, nedodržiavanie termínov a zdĺhavá komunikácia zo strany obce Krásnohorské Podhradie ako partnera obnovy. Veríme však, že aj s podporou nášho zriaďovateľa - Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, nájdeme spoločnú cestu na dokončenie projektu obnovy v stanovenom čase. Verejné obstarávanie na rekonštrukciu Krásnej Hôrky plánujeme vyhlásiť na jeseň tohto roka,“ dodal.

Aké sú plány

verejné obstarávanie na rekonštrukciu by mali vyhlásiť najskôr v auguste 2021

1. etapa zahŕňa modernizáciu technickej infraštruktúry a obnovu podhradia

2. etapa obnovy dolného a stredného hradu sa má ukončiť v roku 2023

3. etapa sa týka rekonštrukcie horného hradu

vládou schválená suma sa celkovo vyšplhala na 35 mil. €