Zaočkované dvojičky - medici Matúš a Marek: Prečo sa jeden nakazil koronavírusom a druhý nie?!

Očkovanie intenzívne zaberá až po dvoch dávkach.

Presvedčili sa o tom aj dvojčatá Marek a Matúš (25) z Bardejova, ktoré už o pár týždňov získajú lekársky titul. Keďže čoskoro nastúpia do praxe, dali sa zaočkovať. Matúš stihol dostať iba jednu dávku, zatiaľ čo Marek obe a nákaze sa vyhol. Matúš dostal covid a teraz ako budúci lekár sleduje, aké štádiá má toto závažné ochorenie...

Infekcia koronavírusom najprv prepukla u mamy (64) dvojčiat a onedlho ju dostal aj otec (64). „Oco mal ťažší priebeh, zvýšené teploty i bolesti hlavy. Antigénový i PCR test uňho potvrdili pozitivitu minulý týždeň,“ prezradil Marek, ktorý končí medicínu a je zdravý vďaka tomu, že dostal už obe dávky. Lenže Matúšovi, ktorý bude čoskoro zubárom, aplikovali iba jednu dávku. Druhú nestihol, keďže v rodine prepukla nákaza.

„Matúša to čakalo práve minulý týždeň, no pre spomínanú karanténu a jeho následný pozitívny test tak už nestihol urobiť. Aj to je dôkaz, že len jedna dávka na získanie dostatočnej imunity nestačí,“ uviedol Marek, ktorý s bratom využili možnosť zaočkovania sa, pretože sú v šiestom ročníku a čoskoro nastúpia do praxe, kde by sa nevyhli kontaktu s pozitívnymi. Zdravé dvojča teraz sleduje, aké prejavy môže mať koronavírus, keďže doma boli traja chorí v rôznom štádiu nákazy. „Brat má teplotu, cíti únavu a bolia ho oči,“ odhalil Marek s tým, že jeho druhýkrát zaočkovali 10. februára.

„Maťa to čakalo predminulý týždeň, lenže pre spomínanú karanténu a jeho následný pozitívny test to už nestihol. Aj to je dôkaz, že jedna dávka na získanie dostatočnej imunity nestačí,“ doplnil Marek a na margo vakcinácie dodal: „Čím viac nás bude zaočkovaných oboma dávkami, tým skôr sa nám všetkým bude ľahšie dýchať a žiť.“

Matej po prekonaní nákazy pravdepodobne získa dostatočnú krátkodobú imunitu, avšak do troch mesiacoch bude musieť podstúpiť očkovanie druhou dávkou, aby mohol bez rizika pracovať s pacientmi. Po prvej dávke a prekonaní COVID-19 bude mať istú hladinu protilátok a nebude tak musieť dostať opäť obe dávky.

Aká je dôležitá druhá dávka

Pavol Jarčuška, infektológ

- Pri očkovaní len jednou dávkou je vždy rozhodujúce, koľko dní od nej uplynulo, ale v zásade platí, že čím od vakcinácie po tú ďalšiu uplynie viac dní, tým stúpa imunita pacienta. Optimálna je však až tá druhá dávka. Ochranná hladina protilátok sa teda vytvorí až po podaní druhej dávky. Môže zmierniť priebeh ochorenia.