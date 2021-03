Minister financií ukázal očakávaný Plán obnovy: Na čo minieme 6 miliárd z EÚ?! Analytik nešetril kritikou

Po ôsmich mesiacoch dobiehajú do cieľovej rovinky.

Minister financií Eduard Heger (44) zverejnil Plán obnovy, podľa ktorého má Slovensko čerpať šesť miliárd z Európskej únie a ktorý musíme odovzdať do konca apríla. Po výhradách premiéra Igora Matoviča (47) ho musel mierne prerobiť a aktuálne to vyzerá tak, že najviac chceme investovať do zelenej ekonomiky a zdravotníctva. Dokument musí prejsť už len medzirezortným pripomienkovým konaním.

Heger zverejnil pilotnú verziu plánu obnovy už v októbri minulého roka. Aj keď premiér avizoval, že jej bude predchádzať veľká letná verejná diskusia, nič také sa nestalo a dokument vznikol za zatvorenými dverami. Nasledovala nespokojnosť v koalícii a požiadavka, aby Heger presunul viac financií na programy rezortov, ktoré sú pod taktovkou ministrov z OĽaNO. Prianie bolo zapracované do dokumentu tak, aby boli všetky koaličné strany spokojné.

Heger takisto dopracoval nové pravidlá z Bruselu, ktorý žiadal väčší dôraz na zelené témy, a v pondelok tak predstavil viac-menej finálnu verziu, ktorá musí prejsť už len medzirezortným pripomienkovým konaním. Približne v polovici apríla by mal byť Plán obnovy schválený vládou a pripravený na odoslanie do Bruselu. „Mám z dokumentu veľmi dobrý pocit. Dokázali sme jasne pomenovať problémy a precízne vytýčiť cesty, ako ich riešiť. Vybrali sme priority, navrhli sme reformy a investície,“ uviedol Heger, ktorý netajil nadšenie.

Najviac peňazí na zelenú ekonomiku

Plán obnovy sa odvíja od toho, čo nám roky odporúča Európska komisia. Najviac peňazí by sme preto mali dať na zelenú ekonomiku, a to vyše 2 miliárd eur. Druhou najväčšou prioritou bude pre nás zdravotníctvo a treťou verejná správa. Očakáva sa zavedenie komplexnej dôchodkovej reformy, ktorá by priniesla vyššie dôchodky zo súkromne spravovaných účtov, či vyššiu transparentnosť a informovanosť o dôchodkových nárokoch.

Heger však hovorí, že je ešte čas na pripomienky. Zohľadniť však chcú len tie, ktoré sú zmysluplné. „Plán obnovy je stále otvorený dokument. Naďalej prebieha diskusia aj s Európskou komisiou a nijako to nepreženiem, keď poviem, že publicita okolo tohto dokumentu a záujem verejnosti oň sú enormné. Len pre porovnanie by som si dovolil povedať, že tento dokument je za posledných 10 rokov najdiskutovanejším,“ hovorí minister.

Chcú zlepšiť kvalitu života

Podľa Hegera ide o príležitosť významne zlepšiť kvalitu života na Slovensku a dobiehať najvyspelejšie krajiny. Podľa neho zaostávame najmä v oblastiach, ako je zdravotná starostlivosť alebo školstvo. „Slovenskí žiaci majú horšie výsledky, slovenskí podnikatelia čelia zložitejšej regulácii pri svojom podnikaní a dlhodobo počet úmrtí, ktorým sa dalo predísť lepšou a efektívnou liečbou, je vyšší ako priemer EÚ. Hlavnou výzvou je teda pre nás naštartovať dobiehanie vyspelých krajín EÚ. Opatrenia v Pláne obnovy sú teda kombináciou reforiem a investícií. Hovoríme o šiestich miliardách, ale Plán obnovy je najmä o štrukturálnych reformách,“ uviedol Heger.

Komisia len v polovici februára informovala o tom, ako to bude celé fungovať. Nebudú sa uhrádzať faktúry, ale peniaze k nám budú plynúť postupne, podľa plnenia míľnikov. Tento rok vieme dostať prvých 440 miliónov eur, ak nám komisia schváli Plán obnovy.

Plán premárnených príležitostí

Exminister financií Ladislav Kamenický na adresu Plánu obnovy nešetrí kritikou. „Je to plán premárnených príležitostí,“ povedal exminister pre TA3. Podľa neho zostala súkromná sféra v pláne opomenutá. Matovičovi vytkol jeho sľuby o verejných letných konferenciách, ku ktorým napokon nedošlo. Verejná diskusia podľa Kamenického prebiehala veľmi pofidérnym spôsobom. „Je to v podstate nejakých 7 týždňov pred odovzdaním tohto dokumentu a myslím, že minister Heger je pod časovým tlakom a musel niečo ukázať, aby stihol termín do 30. apríla,“ skritizoval ministra jeho predchodca.

Toto sú priority

1. Zelená ekonomika (2,17 mld. €)

Obnoviteľné zdroje, energetická infraštruktúra (220 mil. €)

- výstavba nových zdrojov elektriny z OZE a modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE

Zelená obnova budov (700 mil. €)

- zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov, energetická obnova verejných, historických a pamiatkovo chránených budov, reforma nakladania so stavebným odpadom

Udržateľná doprava (750 mil. €)

- investície do železníc, nákup vozidiel a ich vybavenia, investície do cyklotrás a ekologickej verejnej dopravy, budovanie nabíjacích bodov pre elektromobily a vodíkových staníc

Dekarbonizácia priemyslu (350 mil. €)

- znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle, nákladovo efektívne zníženie emisií skleníkových plynov v priemysle

Adaptácia na zmenu klímy (150 mil. €)

- opatrenia na zadržiavanie vody v extravilánoch, vysporiadanie pozemkov v chránených územiach, reforma ochrany prírody a hospodárenia s vodou v krajine

2. Zdravotníctvo (1,45 mld. €)

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť (1,1 mld. €)

- nemocnice v novej sieti – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie, digitalizácia v zdravotníctve, presun a obnova sídel staníc, obnova vozového parku a telemedicína záchrannej zdravotnej služby

Starostlivosť o duševné zdravie (100 mil. €)

- výstavba detenčných a komunitných zariadení, humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti, národná linka podpory duševného zdravia, vzdelávanie personálu

Dlhodobá starostlivosť (250 mil. €)

- rozšírenie a obnova kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti, následnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a paliatívnej starostlivosti, vybudovanie infraštruktúry pre dohľad nad sociálnou starostlivosťou

3. Verejná správa (1,03 mld. €)

Zlepšenie podnikateľského prostredia (10 mil. €)

- zníženie regulačného zaťaženia podnikania (1 in - 2 out), zjednotenie a elektronizácia procesu insolvenčných konaní, reforma verejného obstarávania

Reforma justície (240 mil. €)

- reforma súdnej mapy, preverovanie majetkových pomerov a sudcovských spôsobilostí investície do budov a reorganizácie súdov

Digitálne Slovensko (580 mil. €)

- vzdelávanie a zabezpečenie spôsobilostí v kybernetickej bezpečnosti, investície do prevencie a rýchlosti riešenia bezpečnostných incidentov

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva (200 mil. €)

- nové nástroje na pomoc finančnému vyšetrovaniu, úrad na ochranu oznamovateľov korupcie, budovanie kapacít, modernizácia a vybavenie Policajného zboru SR

Zdravé verejné financie

– komplexná dôchodková reforma, reforma rozpočtovej zodpovednosti, prorastový daňový mix

4. Vzdelávanie (800 mil. €)

Dostupné a inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti (150 mil. €)

- zavedenie povinného vzdelávania od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v škôlke od 3 rokov, rozšírenie kapacít materských škôl, odstraňovanie bariér v školských budovách na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému, podpora desegregácie škôl

Vzdelávanie pre 21. storočie (450 mil. €)

- digitálne vybavenie škôl, prístup k internetu, učebnice a vybavenie pre dištančné vzdelávanie, dobudovanie školskej infraštruktúry, obsahová a učebnicová reforma

Zvýšenie výkonnosti vysokých škôl (200 mil. €)

- zlučovanie univerzít, digitálna obnova budov škôl a internátov, nové internáty, nové priestory na výučbu, debarierizácia, zatepľovanie, systém hodnotenia vedeckého výkonu, zmena financovania vysokých škôl

5. Veda, výskum a inovácie (700 mil. €)

Efektívnejšie riadenie, posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií a digitálnej ekonomiky (600 mil. €)

- profesionalizácia a centrálne riadenie, hodnotenie a podpora v oblasti vedy, výskumu a inovácií, výchova, získavanie a udržanie excelentných výskumníkov a inovátorov

Lákanie a udržanie talentov (100 mi. €)

- posilnenie vzťahov s diaspórou, sieťovanie Slovákov v zahraničí, štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov, pomoc pre navrátilcov a vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich adaptáciu, internacionalizácia v akademickom prostredí

Negatíva spojené s eurofondami sa len znásobia

Martin Vlachynský, analytik INESS

Otvoriť galériu Martin Vlachynský, analytik INESS Zdroj: anc

- Celá diskusia okolo Plánu obnovy mi pripomína televíznu anketu s deťmi po Vianociach s názvom „Ktorý darček sa vám najviac páčil“. Plán prebalil už roky pripomínané, ale neuskutočnené reformy do nového obalu a prilepil k nim cenovky. Tie vychádzajú najmä zo snahy minúť dostupné peniaze, nie z nejakých hlbších stratégií. Je to systémová chyba celej myšlienky Plánu obnovy. Plán obnovy nie je nič iné, ako len masívne prifúknutie doterajších eurofondov, ktoré nám tu tečú už takmer 20 rokov. Všetky negatíva spojené s eurofondami (plytvanie, korupcia, snaha čerpať za každú cenu, narúšanie konkurenčného prostredia) sa znásobia, pretože schopnosť efektívne pohlcovať peniaze sa nám z večera do rána nezlepšila. Na rozdiel od eurofondov je tu však jedno ďalšie zásadné negatívum, lebo nákladom bude množstvo nových daní, ktoré budú zaťažovať a znevýhodňovať európsku ekonomiku minimálne do roku 2058, ale pravdepodobne už naveky.