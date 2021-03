Krajčí ako ústredná postava koaličnej krízy: Bude fiasko očkovania poslednou kvapkou?! Jasné slová politológa

Koaličná kríza naberá na obrátkach! Ústrednou postavou a najviac skloňovaným menom pre odchod z funkcie je minister zdravotníctva Marek Krajčí (47).

Jeho hlavu pre viaceré prešľapy a manažérske zlyhania žiadajú dvaja koaliční partneri. Problém so systémom očkovania, ktorý sa zmenil na hru o život našich blízkych, je podľa nich poslednou kvapkou. Upokojí premiér Matovič rozbúrené koaličné vody a odvolá ho?!

Výmenu na poste ministra zdravotníctva žiadajú strany SaS aj Za ľudí a na jeho obranu nevystupuje ani Kollárova Sme rodina. Hoci by to mohla byť pre premiéra Igora Matoviča podľa politológov najľahšia cesta, ten si jeho koniec zatiaľ nepripúšťa. „Osobne si myslím, že Marek Krajčí by si zaslúžil pochvalu, bolo by to nefér voči nemu,“ povedal v relácii Sobotné dialógy na margo pocitu viny a vyvodenia zodpovednosti.

Hoci je v hre aj jeho hlava, jeho odchod podľa premiéra nie je reálny. „Nemyslím si, že sa to stane,“ uviedol. Hlavu si postavil aj samotný Krajčí, ktorý čaká, že sa to celé nejako utrasie. „Myslím si, že to môžem ustáť,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí v relácii Markízy Na telo plus s tým, že je to „veľmi ťažké“. Zopakoval, že je nominantom OĽaNO a má dôveru premiéra. Rekonštrukcia vlády nie je podľa neho najmúdrejší krok pre Slovensko. Minister zdravotníctva považuje za najlepšie pokračovanie vlády v rovnakom zložení.

Na prvý pohľad je zrejmé, že jazýčkom na váhach bude Boris Kollár. Ten zatiaľ strká hlavu do piesku a riešenie problémov hádže na dvoch politických rivalov koalície. „To, či vláda vydrží, závisí len od pána Matoviča a pána Sulíka. Či si do seba vstúpia, alebo nie. Či uprednostnia záujem Slovenska, alebo uprednostnia vlastné egá. Či by odstúpil Richard Sulík, alebo by odstúpil Igor Matovič z vlády, alebo by odstúpili obidvaja, že sa niečo zmení? Nezmenilo by sa vôbec nič,“ komentoval vo videu na sociálnej sieti Kollár, ktorý sa ku Krajčímu osobne nevyjadril.

Obrovské zlyhania

Sulík kritizoval Krajčího aj za nákup testov, za ktoré Slovensko zaplatilo už 280 miliónov eur. „Ak to by však mala byť požiadavka, že až keď odíde premiér, musí odísť aj Sulík, som pripravený to urobiť,“ dodal. Okrem koaličných partnerov kritizujú kroky ministra aj analytici z portálu Dáta bez pátosu. Tí vyčítajú Krajčímu najmä zmätočnú očkovaciu stratégiu, chýbajúce dáta či papalášizmus pri očkovaní.

„Viete o niekom, kto sa predbehol, lebo je „kritická infraštruktúra“? Viete o niekom, kto predbehol vašu babku/dedka? Viete, že ten minister má šéfa a ten je s ním spokojný?“ pýtajú sa na sociálnej sieti.

„Zlyháva v triviálnych veciach. Jednou z nich je aplikácia. Vyzerá ako sabotáž, ja nevylučujem, že ľudia, čo sú pod ministrom, odmietajú pod ním robiť a takto ho sabotujú. Stačilo sa pozrieť, ako to funguje v Británii, to stačilo len preložiť,“ hovorí analytik Ivan Bošnák, ktorý naráža na systém prihlasovania, ktorý v uplynulých dňoch padol.

Národné centrum zdravotníckych informácií to najskôr označilo za hekerský útok, neskôr to dementovalo. Krajčí však po incidente odvolal riaditeľa NCZI Petra Bielika. Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková sa v utorok v Rádiu Expres ospravedlnila ľuďom za problémy s prihlasovaním na očkovanie.

„V marci chceme otvoriť registrovanie pre ľudí nad 60 rokov aj na vakcínu Pfizer. Ak sa nič nezmení, v apríli sa budú očkovať ľudia nad 50 rokov a v máji ľudia starší než 40 rokov. Ak by sme mohli očkovať Sputnikom, termíny by sa posunuli o mesiac skôr, štyridsiatnici by teda prišli na rad už v apríli,“ vysvetlila.

Nespokojní vedci a lekári

Na pozadí vládnej krízy, kde si koaliční partneri odkazujú, kto môže za tisícky mŕtvych, sa ozývajú aj zdravotníci. „Máme nakúpené drahé ventilácie a tie sú zabalené v škatuliach v sklade, lebo ich nemá kto obsluhovať, dusiaceho pacienta teda naložíme do vládneho špeciálu a teatrálne prevážame do Dortmundu a tvárime sa, ako hrdinsky sme to vybavili,“ uviedol šéf lekárskych odborov Peter Visolajský s tým, že pre zdravotníkov urobil minister strašidelne málo.

Sklamaní sú aj odborníci z iniciatívy Veda pomáha - COVID-19. Hoci je to už viac ako týždeň, takmer nič, na čom sa dohodli, sa nezaviedlo do praxe. „Manažment pandémie zlyhal už vo fáze prípravy v lete 2020 a doteraz nie je optimálny,“ napísali.

Pre tieto zlyhania je to pre Krajčího na uterák

1. Systém očkovania a papalášizmus - systém prihlasovania na očkovanie je nedôstojný, sú to akési preteky, kto sa skôr prihlási, pričom sú v hre ľudské životy. Rezort sľubuje do týždňa novú aplikáciu, virtuálnu čakáreň, kde sa budú môcť prihlásiť všetci a podľa veku budú dostávať oznam, kedy prídu na rad. Škandálom je, že zaočkovanými boli v mnohých prípadoch papaláši skrývajúci sa za kritickú štruktúru, mladé štátne úradníčky, nezamestnaní, taxikári či celebrity...

2. Celoplošné testovania - exminister zdravotníctva Richard Raši ho považuje za jeden z najsilnejších impulzov pre šírenie pandémie na Slovensku. Súhlasia s ním aj vedci združení v iniciatíve Veda pomáha. „Celoplošné testovanie v podobe, ako u nás prebieha, považujeme za neefektívne a za krok k zvyšovaniu mobility a pandemickej únavy obyvateľov, zdravotníkov a samospráv,“ píšu v stanovisku.

3. Personálne výmeny - vyčítajú mu neodborné personálne obsadzovanie a dosadzovanie blízkych ľudí na významné posty, napríklad na miesto riaditeľa ústavu srdcových chorôb v Košiacich vymenoval hutníka.

4. Nepresadil lockdown - viacerí odborníci tvrdia, že práve nemastné-neslané opatrenia v decembri prispeli k tomu, že sa k nám dostala britská mutácia, ktorá je v súčasnosti dominantná.

5. Sporná 6. dávka - začalo sa to 6. dávkou vakcíny, ktorá sa najprv pokútnym spôsobom vyťahovala a distribuovala medzi známych a celebrity, v tejto súvislosti nemocnice upozorňovali, že nemali ihly na vytiahnutie tejto dávky.

Zmena stratégií - menili sa stratégie, kým napríklad lekár Peter Visolajský hovoril, že by sme mali ísť striktne podľa veku, rezort zdravotníctva hovoril, že učiteľov, taxikárov či revízorov uprednostnil vzhľadom na typ vakcíny.

6. Premárnené leto - koaličný partner SaS upozorňoval, že treba prísnejšie nastaviť opatrenia ohľadom napríklad zabezpečenia hraníc a lepšej kontroly prichádzajúcich ľudí, nezabezpečil sa ani dostatok liekov, využívaných pri liečbe ochorenia COVID-19.

7. Aplikácia eRúško - „Je to trasovacia aplikácia, ktorá signalizuje ľuďom, keď sú s niekým pozitívnym v kontakte,“ ozrejmila Remišová s tým, že aplikáciu vyvinula štátna košická firma IT Slovensko. Ministerstvo zdravotníctva ju však doteraz neuviedlo do praxe.

Odvolanie by upokojilo situáciu

Radoslav Štefančík, politológ Otvoriť galériu Radoslav Štefančík Zdroj: anc

- Myslím, že ministra zdravotníctva by mal Igor Matovič jednoznačne odvolať, ale, ako sa zdá, on sa na to vôbec nechystá. Bolo by to pre neho však východiskom, zostala by ovca celá a vlk by bol sýty. Mohla by to byť jedna z prijateľných možností pre strany SaS a Za ľudí. Zatiaľ je premiér tvrdohlavý, ale odvolanie Krajčího by situáciu upokojilo. Sme rodina príde s nejakým vyjadrením, ale nemyslím si, že bude žiadať hlavu premiéra Igora Matoviča. Výrazná zmena nebude, karavána pôjde ďalej. Ale hovoriť o budúcnosti pri Matovičovi sa nedá, on je nepredvídateľný.

Zodpovednosť za Sputnik ponesie štát

Za prípadné nežiaduce účinky vakcíny Sputnik V poniesie zodpovednosť štát a nie lekári. Povedal to v relácii Na telo plus minister Marek Krajčí. Ruskou vakcínou by sa mohlo očkovať už o 3 týždne. Na jej aplikovanie sa bude prihlasovať samostatne, systém by mal byť spustený týždeň pred samotným očkovaním. Pred letnými prázdninami by mohli byť zaočkovaní všetci, ktorí budú chcieť, aspoň prvou dávkou.