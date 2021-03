Djokovič si užil veľkolepú oslavu: Ohňostroje a street party

Také oslavy robia dobre jeho egu! Novak Djokovič (33) opäť raz vo svojej vlasti pozabudol na hrozbu menom koronavírus.

Po pamätnom Adria Cupe, kde sa nakazil covidom aj on, si dožičil parádnu oslavu svojho ďalšieho rekordného zápisu do tenisovej histórie. Na street party tisícov ľudí nechýbali ohňostroje, no chýbali rúška i odstupy.

Nole oslavoval 311. týždeň na poste svetovej jednotky, čím prekonal doterajšie maximum, ktorého držiteľom bol Švajčiar Roger Federer. Fanúšikovia v srbských vlajkách skandovali jeho meno a takmer všetky budovy v centre srbskej metropoly boli nasvietené megaportrétmi tenistu. „Toto je špeciálny deň pre mňa, moju rodinu a celé Srbsko. Ďakujem za tento úspech, ktorý nie je iba môj. Patrí celej krajine,“ nadchýnal sa zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu z okna rodinnej reštaurácie Novak.

Djokovič prvýkrát zasadol na mužský tenisový trón 4. júla 2011 po wimbledonskom triumfe, mal vtedy 24 rokov a 43 dní. Nepretržite bol lídrom svetového rebríčka ATP 122 týždňov - od 7. júla 2014 do 6. novembra 2016. „Neustále ma vzrušuje vydávať sa po stopách legiend a velikánov tenisu. Poznanie, že mi patrí miesto medzi nimi, je naplnenie môjho detského sna. Zároveň je to prekrásne potvrdenie toho, že keď robíte veci s láskou a vášňou, nič nie je nemožné,“ vyznal sa Nole pre oficiálny web ATP Tour, kde naznačil, o čo sa bude snažiť teraz. Na rade sú grandslamové triumfy. On ich má 18, kým Federer až 20.