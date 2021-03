Fotografia basketbalistky obletela celý svet: Cez polčas dojčí dcérku

Ste pohoršení? Potom patríte do skupiny prudérnych feministiek, ktoré sa ozvali po tom, čo svet obleteli fotografie dojčiacej basketbalistky. Argentínčanka Antonella Gonzálezová (30) si z nich ťažkú hlavu nerobí.

Miluje svoj šport i svoju 11-mesačnú dcérku Mady a je vďačná, že jej klub dovolil mať ju so sebou v bubline.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Inak by už o sebe hovorila ako o bývalej športovkyni! Záber sa zrodil v súboji, v ktorom Antonella pomohla k víťazstvu svojho klubu Tomás de Rocamora proti lídrovi Vélezu Sarsfield a stal sa hitom sociálnych sietí.

„Nech športujúce mamy vidia, že je to možné,“ vyhlásila basketbalistka, ktorá sama aj so sestrou vyrastala v športovej hale. Jej mama bola trénerkou. „Aj nás mama dojčila hneď vedľa ihriska. Pre nás to je celkom normálna vec. Nerobila som to ako exhibíciu, ale v ťažkej koronavírusovej dobe som mala dve možnosti: ostať s Madelaine doma a skončiť so športom, alebo si ju vziať so sebou do bubliny, v ktorej sme celý tím,“ dodala Antonella, ktorá prezradila, že to urobilo dobre aj Mady, aj jej prsiam, ktoré oťaželi prísunom mlieka.