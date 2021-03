Ivan Baranka už dlhé mesiace chýba na hokejovej scéne: Ukončil potichu kariéru?!

Je to bojovník! Už vyše roka si neobul súťažné korčule hokejový vicemajster sveta z roku 2012 Ivan Baranka (35).

Naposledy obranca českého tímu Kometa Brno má zdravotné problémy s chrbtom a s bedrovými kĺbmi, ale ešte skúša vrátiť sa na profesionálnu scénu. Denníku Nový Čas prezradil, ako to s ním aktuálne vyzerá!

Odchovanec dubnického hokeja Ivan Baranka, ktorý odohral aj jeden súťažný zápas v slávnej NHL v drese NY Rangers, už dlhé mesiace chýba na hokejovej scéne.

„Celý rok som nestál na korčuliach. Mám problémy s chrbtom a s bedrovými kĺbmi. Samozrejme, že chodím na rôzne cvičenia i rehabilitácie k fyzioterapeutovi Braňovi Prokopovi a snažím sa dať zdravotne dokopy,“ povedal pre Nový Čas obranca, ktorý v roku 2012 prispel k zisku striebornej medaily na svetovom šampionáte vo Fínsku.

„Posledný mesiac som sa začal ako-tak hýbať, hlavne sa potrebujem cítiť dobre v normálnom bežnom živote,“ pokračoval Baranka, ktorý najväčšiu časť kariéry strávil v KHL, kde pôsobil až sedem sezón.

Siliť to nebude

Skúsený slovenský reprezentant by sa najradšej ešte vrátil na súťažný ľad, ale zdravie je pre neho prvoradé. „Určite to nebude siliť. Ak chrbát nebude poslúchať pri bežných činnostiach, tak nemá zmysel to ani na korčuliach skúšať. Zatiaľ som kariéru neukončil, cvičím, rehabilitujem a uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Všetko je otvorené,“ dodal Baranka.

 narodený: 19. mája 1985 v Ilave

 post: obranca

 kluby: Dubnica, Hartford, NY Rangers, Sp. Moskva, Ufa, Omsk, Slovan, Rögle, Vítkovice, Brno

