Kremeľ sa bráni obvineniam USA: Sme proti spolitizovaniu vakcín

Kremeľ považuje za absurdné tvrdenia Spojených štátov, ktoré vyhlásili, že tri ruské webové stránky napojené na ruské tajné služby šíria dezinformácie o vakcínach od konzorcia Pfizer/BioNTech a od spoločnosti Moderna.

Na brífingu v Moskve to v utorok vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Nerozumieme dôvodom takýchto vyhlásení, máme v úmysle naďalej trpezlivo vysvetľovať, že takéto správy sú úplne absurdné," uviedol Peskov podľa agentúry Interfax.

Pripomenul súčasne, že Kremeľ bol vždy proti spolitizovaniu akýchkoľvek aspektov týkajúcich sa vakcín. Vakcíny podľa Peskova "musia byť dobre certifikované, testované a keď sa potvrdí ich účinnosť, je potrebné ich čo najskôr vyrobiť, aby sa zachránil celý svet pred koronavírusom" SARS-CoV-2.

Peskov - naopak - poukázal na to, že "ruská vakcína je dennodenne" podrobovaná kritike, a to "akože objektívnej, i bez najmenšej snahy o objektivitu". Uistil, že Rusko sa nezapojilo, ani nezapojí do informačných kampaní proti akýmkoľvek iným vakcínam. Poukázal pritom na to, že sa rozbieha spolupráca Ruska s ďalšími spoločnosťami vyrábajúcimi vakcíny proti covidu.

Hovorca Kremľa vyjadril presvedčenie, že tvrdenia ministerstva zahraničných vecí USA a iných inštitúcie nemajú žiadny základ, a vyslovil poľutovanie nad tým, že ich vôbec niekto berie vážne. Hovorca rezortu americkej diplomacie Ned Price v nedeľu uviedol, že boli identifikované ruské zdroje falzifikátov dvoch vakcín západnej výroby schválených americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).

Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová predtým informovala, že Washington bude spolu s BionTech bojovať proti dezinformáciám o vakcínach proti koronavírusu vyrábaných spoločnosťami Moderna a Pfizer. Vakcínu vyvinutú spoločnosťou Pfizer so sídlom v New Yorku a nemeckou spoločnosťou BioNTech, i vakcínu od americkej spoločnosti Moderna schválil FDA v decembri minulého roku.