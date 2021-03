Najvyšší súd rozhodol: Podnikateľ Peter Brhel a exšéf finančnej správy František Imrecze zostanú vo väzbe

Exšéf finančnej správy František Imrecze a podnikateľ Peter Brhel budú naďalej väzobne stíhaní.

Rovnako, ako aj ďalší dvaja obvinení a zadržaní v kauze Mýtnik. Rozhodol o tom Najvyšší súd (NS) SR. TASR o tom informoval hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

"Senát 5T NS SR na neverejnom zasadnutí v pondelok (8. 3.) zamietol ako nedôvodné sťažnosti obvinených F.I., P.B., M.G., J.R. Sťažnosti obvinení podali proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku z 1. februára, ktorým boli vzatí do väzby," uviedla hovorkyňa. Okrem Petra Brhela a Františka Imreczeho zobral ŠTS vo februári do väzby aj Janu R. a bývalého šéfa IT sekcie finančnej správy Milana G. František I., Milan G. a Jana R. sú stíhaní za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, podnikateľ Peter B. za zločin prijímania úplatku.

Peter B. je bratom podnikateľa Jozefa B., ktorý je rovnako obvinený v rámci policajnej akcie Mýtnik. Toho zobral právoplatne do väzby NS SR 1. marca. U neho skonštatoval odvolací súd dôvody útekovej a kolúznej väzby. Obvinenia všetkých zadržaných sa podľa polície týkajú trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a korupciou.