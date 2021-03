Otec Meghan reaguje na interview, dcéru a jej manžela nepodržal: Prehnali to!

Otvoreným rozhovorom s moderátorkou Oprah Winfrey na americkej televíznej stanici CBS britský princ Harry a jeho americká manželka Meghan vyvolali búrlivé reakcie médií i verejnosti po celom svete.

Buckinghamský palác, sídlo aj symbol britskej monarchie, zvolal k celej záležitosti krízovú schôdzu, ale zatiaľ sa oficiálne nevyjadril, píše BBC. Podľa Meghaninho otca Thomasa Marklea nie sú Briti rasisti, ale skôr sa len niekto hlúpo spýtal. "Mám veľkú úctu ku kráľovskej rodine a rozhodne si nemyslím, že britská kráľovská rodina je rasistická. Nemyslím si, že Briti sú rasisti. Myslím si, že Los Angeles je rasistické, Kalifornia je rasistická, ale nie Briti," povedal Thomas Markle v rozhovore s britskou komerčnou stanicou ITV citovanom agentúrou Reuters.

Meghan v interview pre CBS uviedla, že v kráľovskej rodine prebehla diskusia o tom, "ako veľmi tmavú pokožku" môže mať jej syn Archie. Podľa niektorých ide o rasizmus, podľa Thomasaa skôr o hlúposť. "Predpokladám a dúfam, že to bola len niečia hlúpa otázka... Niekto len mohol položiť stupídnu otázku, skôr než že by bol úplný rasista," uviedol Markle. Meghan so svojím otcom nevychádza príliš dobre.

Bývalá herečka vedie súdny spor s denníkom Mail on Sunday kvôli zverejneniu listu, ktorý otcovi poslala. Podľa nedávneho verdiktu súdu nemal denník právo list zverejniť, hoci mu ho odovzdal sám Thomas Markle. Thomas Markle v rozhovore tiež uviedol, že ho dcéra "sklamala", pretože s ním naposledy hovorila, keď bol v nemocnici, a potom už sa neozvala.

Načasovanie rozhovoru Harryho a Meghan považuje za nevhodné. ,,Absolútne súhlasím, že ich rozhovor s Oprah prekročil hranicu a mali počkať, vzhľadom na vek kráľovnej a Philipa,“ povedal. Podľa dopisovateľky BBC Daniely Relph je "pre Buckinghamský palác stále neudržateľnejšie, aby nič nepovedal", ale "nebude sa chcieť cítiť pod tlakom, aby sa už vyjadrili". Rozhovoru Meghan a Harryho sa v utorok venovala väčšina titulných strán britských novín.

Denník Daily Mirror písal o "Najhoršej kráľovskej kríze za posledných 85 rokov". Denník The Times v článku s titulkom "Kráľovský útok" konštatuje, že "pre kráľovskú rodinu by to len ťažko mohlo byť viac zničujúce, v neposlednom rade preto, že je toho málo, čo môže urobiť na svoju obranu". "Kľúčom k prežitiu monarchie v priebehu storočí bola jej schopnosť prispôsobiť sa potrebám doby. Musí sa znovu prispôsobiť," navrhuje The Times.