Rázna reakcia: Finančník Martin Kvietik odmieta nové obvinenie

Obvinený finančník Martin Kvietik z kauzy Dobytkár odmieta najnovšie obvinenia z prijatia úplatku. Informácie o tom považuje za manipulatívne a načasované.

Obvinenie, ako sa uvádza v stanovisku, ktoré TASR poskytol jeho obhajca Dušan Ivan, sa zakladá na neoverených výpovediach dvoch svedkov. "Pokračujúce informovanie médiami o konkrétnych skutočnostiach z neverejného prípravného konania v trestnej veci Dobytkár považuje obvinený Martin Kvietik za neprípustné ovplyvňovanie verejnej mienky. Deje sa tak navyše bez kontextu s dôkaznou situáciou a s vlastným, jednostranným komentovaním v neprospech jeho osoby. Takýto postup je účelovým ovplyvňovaním súdov a objavuje sa najmä v súvislosti s konkrétnym rozhodovaním o väzbe obvineného," uvádza sa v stanovisku.

Medializovaná informácia o novom obvinení z úplatku 180 000 eur, je podľa Martina Kvietika a jeho advokáta manipulatívna. "Zamlčuje, že obvinenie vychádza z dvoch neoverených výpovedí kajúcnikov, z ktorých jeden už vypovedal 5. mája 2020. Opätovne ide o informáciu podsunutú verejnosti, načasovanú na rozhodovanie Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý prejednáva sťažnosť obvineného proti zamietnutiu jeho žiadosti o prepustenie z väzby. Takéto konanie vykazuje znaky protiprávneho nátlaku na súd a porušovanie zásad spravodlivého nezaujatého trestného procesu," uvádza sa záverom stanoviska.

Nové obvinenie TASR v utorok potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová a aj advokát Ivan. NS SR by mal v najbližších dňoch rozhodovať o sťažnosti finančníka voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica. Ten dva razy tento rok zamietol jeho žiadosť o prepustenie z väzby. Finančník, zadržaný v rámci minuloročnej akcie Dobytkár, je vo väzbe od konca apríla 2020 a mal by v nej byť do 1. apríla tohto roka.