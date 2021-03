Expert na kráľovskú rodinu je zhrozený zo spovede Meghan: Mrazivá podobnosť s Dianou!

Andrew Morton, životopisec, ktorému kedysi zverila svoje najväčšie tajomstvá princezná Diana, pozeral interview jej syna a jeho manželky s otvorenými ústami.

Pre The Sun opísal, ako ho dvojhodinový rozhovor preniesol v čase do roku 1990, kedy sa mu so svojím trápením v kráľovskej rodine zverila Harryho mama. ,,Bolo to, akoby sa tam počas rozhovoru s Oprah vznášal jej duch. Čas od času Meghan rozprávala rovnakým jazykom s rovnakými pocitmi ako zosnulá princezná. Bolo to neskutočné. Samota, samovražedné sklony, vyčerpanie, väzenie v paláci – ale rešpekt ku kráľovnej,“ rozpráva Morton.

,,Je to akoby sa kráľovská rodina vôbec nepoučila z nešťastných rokov princeznej Diany.“ Meghan napríklad rozprávala o vyčerpávajúcej návšteve do Austrálie. ,,V skutočnosti to bolo bolestivé. Našou prácou bolo byť čulí a usmievať sa,“ povedala Oprah. Podobne sa vyjadrovala Diana o jej prvej zahraničnej ceste v roku 1983, ktorá jej ukázala realitu kráľovského života. ,,Nikto mi nepomohol. Boli po ruke, aby ma kritizovali, ale nikdy ma za nič nepochválili,“ sťažovala sa.

,,Keď sú vonkajší dojem a realita dve rozdiele veci, súdia vás na základe toho toho dojmu, ale vy žijete realitu. Je to ťažké ľuďom vysvetliť,“ porozprávala manželka princa Harryho. Morton pripomína prekvapivý fakt, že ani Meghan, ani Diana nedostali žiadny tréning, keď sa stali členkami kráľovskej rodiny.

,,Nikto vás nepripraví. Nedostanete lekciu, ako rozprávať, ako si správne prekrížiť nohy, ako byť členkou kráľovskej rodiny – nijaký tréning,“ povedala Meghan s tým, že text britskej hymny sa učila z internetu. Diana kedysi Mortonovi potvrdila, že predavačka v supermarkete dostane dlhšie školenie ako mala ona. ,,Dostala som obrovskú rolu, ale nemala tušenie, čo to obnáša,“ povedala.

Čo Mortona vydesilo najviac je, že Meghan aj Diana pomýšľali na samovraždu pár mesiacov po tom, čo sa pridali ku kráľovskej rodine. ,,Diana s plačom prosila o pomoc, kým jej princ Charles venoval pozornosť. Neskôr súhlasil, že môže vyhľadať lekára v Londýne,“ pripomína expert na monarchiu.

Princ Harry bol zúfalý, keď sa jeho manželke nedostalo pomoci zo strany rodiny, a myslel na svoju matku. ,,Cítil som jej prítomnosť počas celého procesu,“ povedal Oprah. S Meghan teraz žijú v USA. Morton pripomína, že Diana rozmýšľala, že si kúpi v Malibu dom pri mori – na mieste len pár míľ od Montecita, kde teraz žije jej syn s rodinou. O USA uvažovala ako o mieste ,,plnom možností, optimizmu a otvorenosti“.