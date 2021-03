Fešák chcel pôsobiť ešte mužnejšie: Pozrite, ako za pár mesiacov zmenil svoju tvár vďaka cvičeniu

Model Luca Marchesi z talianskeho Milána dokázal zmeniť svoj výzor usilovným cvičením.

Jeho cieľom bolo mať ešte hranatejšie a vystúpenejšie čeľuste. Dosiahol to cvičeniami, kedy nadmerne zapájal žuvacie svaly. Posledné mesiace si pomáhal aj pomôckou z gumy, do ktorej opätovne kúsal, aby posilňoval želané partie. Svoj look zdieľal na TikToku v krátkych videách, ktoré videli milióny ľudí. Mnohí z nich však fešného Taliana schladili – napísali, že to prehnal a pripomína kreslenú postavičku.

Portál Metro oslovil expertov s otázkou, či je takéto posilňovanie žuvacieho svalu bezpečné. Dentistka Martina Hodgson vidí riziko. ,,Prehnané napínanie žuvacích svalov – či už zámerne cvičením alebo napríklad bežne pri zatínaní zubov – môže vyvolať problémy, napríklad migrény alebo bolesť temporomandibulárneho kĺbu,“ varuje.

Doktor Baldeep Farmah z estetickej kliniky v Birminghame si myslí, že Luca môže takúto zmenu vzhľadu oľutovať. ,,Nielenže to môže spôsobiť bolesti pri žuvaní, ale tvár môže pôsobiť skôr staršie ako atraktívne,“ myslí si. Amar Suchde, jeho kolega z inej kliniky, pripomína, že ak chce muž dosiahnuť maskulínnejší výzor vďaka výrazným čeľustiam, sú bezpečnejšie spôsoby, ako to spraviť. Odporúča vytvarovanie tvárovými výplňami – kyselinou hyalurónovou.