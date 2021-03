O krôčik bližšie k dosiahnutiu rodovej rovnosti: Biden podpísal výkonné nariadenie

Americký prezident Joe Biden podpísal v pondelok výkonné nariadenie, ktorého cieľom je podpora rodovej rovnosti. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien tak v Bielom dome založil Radu pre rodovú politiku.

Informoval o tom denník The New York Times (NYT). Myšlienkou novovzniknutej rady, ktorá sa bude zodpovedať priamo prezidentovi USA a vyžaduje si účasť takmer každého vládneho tajomníka, je dosiahnuť rovnosť na všetkých úrovniach federálnej vlády - v oblastiach domácej i zahraničnej politiky. Naznačuje to, že práca tejto rady, ktorá sa bude týkať otázok rasovej spravodlivosti, národnej bezpečnosti, zdravotnej starostlivosti a ekonomiky, bude hlavnou prioritou pre všetky federálne agentúry. Na rozdiel od svojho predchodcu Donalda Trumpa, sa bude Biden usilovať posilniť podporu žien.

Spomínanú radu budú viesť Jennifer Kleinová, bývalá poradkyňa niekdajšej prvej dámy Hillary Clintonovej, a Julissa Reynosová, ktorá počas administratívy exprezidenta Baracka Obamu zastávala funkciu veľvyslankyne v Uruguaji. "Nie je to len rada," povedala Kleinová pre NYT vo februári. "Je to plán, ako pristupovať k rodovej rovnosti na úrovni celej vlády," zdôraznila.