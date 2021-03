Otec prenasledoval svoju dcéru († 28) a chladnokrvne ju zavraždil: Dôvod vás zarazí

Žiarlivosť ho dohnala k ohavnému činu. Otec popravil svoju dcéru dvadsiatimi ranami, pretože mu nechcela povedať, kde sa nachádza jej mama. Detaily, z ktorých naskakujú zimomriavky.

Ako uvádza portál The Sun, 28-ročná praktická lekárka Gulnur Yilmaz cestovala 27. júna 2019 na skúšku s dvoma ďalšími kamarátmi. Jej otec, 69-ročný muž Mustafa Ali Yilmaz, ju prenasledoval, narazil do jej auta, násilím ju vytiahol von. Dožadoval sa odpovede, kde sa nachádza jej matka a jeho bývalá manželka. Mladá žena sa bránila a odmietla mu odpovedať. To žiarlivcovi vôbec nebolo po vôli.

Keď mu po viacerých výzvach nechcela Gulnur odpovedať, muž vytiahol zbraň a zastrelil ju 20 ranami, z toho 11 namieril na hlavu. Bezvládne telo mladej ženy sa zrútilo na zem a jej otec z miesta utiekol. Netrvalo to dlho a skončil v rukách polície. V prípade dokázania viny mu v tureckom meste Balikesir hrozí za vraždu doživotie.

Matka Gulden Yilmaz sa so žiarlivcom Mustafom rozviedla v januári v roku 2020. Počas pojednávania na súde sa o svojom mužovi vyjadrila, že je psychicky labilný.