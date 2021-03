Harry a Meghan šokovali v rozhovore u Oprah: Smutné slová o otcovi Charlesovi a bratovi Williamovi

Život v kráľovskej rodine nie je med lízať. Najmä ak sa k nemu pridá osoba z úplne odlišného prostredia.

Hoci sa Meghan (39) dostávalo lásky od manžela Harryho (36), o jeho príbuzných sa to tvrdiť nedá. Televízna stanica CBS v nedeľu odvysielala dlho očakávaný rozhovor s legendárnou moderátorkou Oprah Winfrey (67). V ňom zazneli skutočne tvrdé priznania o trápení Meghan, ktorými si počas svojho pobytu v Spojenom kráľovstve prešla. To ju napokon viedlo až k samovražedným myšlienkam, pričom už nosila pod srdcom malého Archieho (1). Čo ďalšie ich dohnalo k úteku?

Tŕňom v oku mal byť jednému členovi z rodiny „tmavý“ odtieň pokožky ich synčeka Archieho. S týmto problémom sa osoba dokonca zdôverila aj Harrymu. Dvojica odmietla prezradiť jej meno. Meghan však dodala, ako veľmi ju zabolelo, keď ich synovi odmietol Buckinghamský palác udeliť titul princa a 24-hodinovú ochranu.

Harry otvorene priznal, že ho rodina odstrihla od financií. Uniknúť z kráľovského života mohol iba vďaka dedičstvu po mame Diane († 36). Dovtedy mal pocit, akoby žil v klietke, než sa spolu s Meghan rozhodli odísť. V ten moment, ako táto správa uzrela svetlo sveta, mu otec Charles (72) prestal prijímať hovory. Viac už spolu nekomunikovali. „Môj otec a môj brat sú uväznení. Nemôžu odísť,“ súcitil s nimi Harry.

Meghan vnímala, že je pre rodinu vždy na poslednom mieste. U Oprah prezradila, ako ju palác umlčal. „Bolo to iba raz, keď sme boli zobratí a všetko sa začalo zhoršovať. Uvedomila som si, že nielen, že som nebola chránená, ale oni boli ochotní klamať pre ochranu ostatných členov rodiny,“ šokovala Meghan. Príkladom bolo, keď mala údajne pred svojou svadbou rozplakať Kate Middleton (39) kvôli šatám družičiek. No opak bol pravdou. Kate rozplakala ju.

Ako východisko z tejto situácie predstavovalo vzdanie sa kráľovských povinností. Dvojica vymenila život s pozlátkom za slobodu. Titul princa hodili do koša a usadili sa v americkom štáte Kalifornia. To zjavne ovplyvnilo aj ich súkromný život, pretože už v lete privítaju na svet svoje druhé dieťa. Diváci sa v nedeľu dozvedeli, že ide o dievčatko. Hoci neprezradili meno, kolujú špekulácie, že sa bude volať Diana.

Po vstupe do paláca prišla o všetky svoje doklady. Pre takú nezávislú ženu, akou Meghan je, to musel byť šok. Hoci ju rodina prvotne priateľsky privítala, situácia sa neskôr zmenila na nepoznanie. Rovnako jej na psychickom zdraví nepridával fakt, že bola verejnosti neustále na očiach. „Nechcela som viac žiť,“ otvorene priznala. V tom čase bola dokonca v piatom mesiaci tehotenstva. Palác o tejto skutočnosti vedel, no odmietol jej pomôcť, lebo nebola plateným zamestnancom.