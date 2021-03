Raper Separ po prekonaní rakoviny a koronavírusu: Z Dubaja mieri na Zanzibar! Tvrdý odkaz Slovákom

Napriek zúriacej pandémii koronavírusu a potvrdeným mutáciám po celom svete, sa rozhodol raper Michael Kmeť (34) alias Separ cestovať do exotiky.

Najskôr zobral svoju bývalú polovičku Martinu Csillaghovú (36) alias Tinu spolu s dvoma deťmi do Dubaja. Vyzerá to však tak, že tam sa jeho dobrodružstvo ani zďaleka nekončí. Napriek zlej situácii sa rozhodol opustiť Arabský polostrov a pokračovať na ostrov v strednej Afrike.

Mnohé celebrity vycestovaním počas pandémie nahnevali slušnú kopu ľudí. Iní im držia palce, aby len zo Slovenska utekali kade ľahšie. Rovnakým prípadom je aj raper Separ, ktorý svojich fanúšikov prednedávnom prekvapil nečakaným odchodom do Dubaja. Tam so sebou zobral aj svoju „bývalku“ Tinu, i keď si všetci mysleli, že sa dvojica od seba nadobro vzdialila. Zdá sa, že to vôbec tak byť nemusí. Spoločnosť im tiež robili Tinin syn Leo a spoločná dcérka Tia Anička Liliana.

Akoby to nestačilo, po dovolenke v Dubaji prichádza zo Separovho súkromia ďalšia novinka. „Rozhodol som sa takto. Z Dubaja pokračujem rovno na Zanzibar. Ja som bol v karanténe pol roka vkuse. Už mám v p*** sedieť doma,“ oznámil širokej verejnosti svoje rozhodnutie. Vyzerá to však tak, že ďalej bude cestovať už sám. Tina aj s deťmi by sa mali vrátiť na Slovensko bez neho.

Bojoval s rakovinou

Na rapera, ktorý nie tak dávno zvádzal veľký boj so zákernou rakovinou, slečný Dubaj nesmierne zapôsobil. „Je to mesto miliónov možností. Všetko je tu na oveľa vyššej úrovni ako u nás. More, ešte aj ulice su ako povysávané.“ Separ ho porovnáva so Slovenskom, kde on sám sa ako čert kríža bojí možnej štátnej karantény.

„U nás uvažujú o štátnej karanténe, ktorá prebieha v takých šrotových podmienkach, s tak odporným jedlom a s tak špinavými kúpeľňami, že neviem, čo za potkana by si musel byť, aby si to tam vydržal dva týždne,“ nedáva si umelec servítku pred ústa. Raper vníma aktuálne cestovanie ako darček za ťažké obdobie, ktorým si kvôli boju s rakovinou a koronou musel prejsť.

„Prečo by som po pol roku strávenom v nemocniciach nemohol vybehnúť niekam, kde je úplne bezpečne, kde sa žije normálny život a je tam teplo a more? Z tisícov vycestovaných prišlo pár nakazených,“ uzavrel Separ, ktorý zároveň dodáva, že koronu nepodceňuje, keďže sám nemal ľahký priebeh ochorenia.