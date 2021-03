Filip Tůma a Nela Pocisková sa dali na odvážnu výzvu: Takto ste ich ešte nevideli!

Bude to boj, alebo to zvládnu s prehľadom?!

Prominentný pár Nela Pocisková (30) a Filip Tůma (43) sa dal na skutočne zaujímavú výzvu. Na týždeň si totiž vo svojej domácnosti vymenia úlohy. Filip si oblečie zásteru a Nela monterky.

Tůma a Pocisková sú za každú zábavu. A o tom, že sa tohto hesla držia, svedčí aj najnovšia úloha, na ktorú sa dali. „Úprimne sa priznám, že veľkú časť domácich prác neobľubujem. Ale obľubuje ich moja krajšia polovička? Myslím, že nie, ale robí ich, nakoniec, čo jej iné zostáva. Je Medzinárodný deň žien a my sme prijali zaujímavú výzvu a na týždeň si skúsime, čo sa týka domácich prác, vymeniť povinnosti,“ zveril sa Filip, ktorý hviezdi v markizáckom seriáli Oteckovia.

Vyzerá to však tak, že najmä pre neho to bude skutočne náročné. „Bude to boj. Kto sa k nám pridá?“ vyzval svojich fanúšikov umelec. Je teda isté, že u nich doma budú nasledujúce dni plné zábavy a možno niekomu zmrzne úsmev na tvári. Či to však bude Filip alebo Nela, sa necháme prekvapiť.