Zoltán a Kristián chceli rozobrať garáž, skončilo sa to nešťastím: Boj o život!

Boj o život! V Komárne na Zimnej ulici zasahovali všetky záchranárske zložky, ktoré vyťahovali zavalenú dvojicu mužov.

Zosypala sa na nich konštrukcia starej garáže. Hasiči po príjazde vedeli, že je zle. Spod hromady tehál bolo počuť tlmené vzdychy Zoltána (38) s Kristiánom (37), ktorí utrpeli rôzne zranenia. Na miesto preto priletel záchranársky vrtuľník...

Zoltán sa s Kristiánom dohodli, že počas slnečného pondelka rozoberú staršiu garáž. Lenže konštrukcia nevydržala, a keď začali demontovať strechu, zosypala sa spolu s časťou steny a ťažké sutiny zavalili oboch mužov. Záchranári po príjazde jedného zraneného muža vytiahli rýchlo, no druhého museli vyťahovať dlhšie. „Bola to rana a všetko zrazu spadlo. Bol tam kúdel dymu. Ani jeden nemohol stade vyjsť po svojich,“ povedal Zdenko, ktorý v momente kolapsu konštrukcie práve prechádzal okolo. Okrem neho sa na mieste za chvíľu zhromaždilo niekoľko ľudí, ktorí zalarmovali všetky záchranné zložky. Zásah priblížili hasiči.

„Po deviatej hodine ráno došlo pri rozoberaní konštrukcie strechy k závalu, pričom dve osoby zostali zakliesnené pod nánosom sutín. Prvú z osôb sa podarilo hasičom vyslobodiť ihneď po príchode na miesto, bola odovzdaná do starostlivosti záchranárov. Druhú osobu museli vyslobodzovať pomocou hydraulického náradia, bola pri vedomí - príslušníci ju upokojovali a po celý čas s nimi komunikovala. Po približne pol hodine sa ju podarilo spod sutín vyslobodiť, bola odovzdaná do opatery vrtuľníkovej záchrannej služby,“ informovali hasiči. Zoltán skončil v komárňaskej nemocnici a Kristiána transportovali do nemocnice v Nitre. Obaja sú hospitalizovaní a mimo ohrozenia života.