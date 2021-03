Jasná bola pre Vlhovú veľmi špeciálna: Petra prezradila, vďaka čomu bola tak úspešná

Domáce prostredie jej dodalo silu! Lyžiarka Petra Vlhová (25) sa v posledných týždňoch v obrovskom slalome trápila.

Nakoniec sa práve obrák stal pre ňu v nedeľu víťaznou disciplínou, po ktorej si v Jasnej nasadila na hlavu tradičnú partu pre víťazku pretekov.

Vlhová sa po fenomenálnej jazde snažila najskôr v rozhovoroch nepripúšťať tlak, no neskôr priznala, že to v poslednej dobe mala naozaj náročné. „Som tak nastavená, že buď to vyjde alebo nie. Som rada, že sa v obráku konečne cítim lepšie. Že mám väčšiu istotu a že môžem bojovať o najvyššie priečky,“ tvrdila bezprostredne po víťazstve Vlhová.

Na tlaky zabudla

Nakoniec sa však predsa len trochu otvorila. „Doma v Jasnej som sa cítila skvelo, až sama som bola z toho prekvapená, aké skvelé to tu bolo. Pred samotným príchodom som cítila rôzne tlaky. Že to bude doma a podobne... Nakoniec som sa však úplne uvoľnila, aj napriek tlakom,“ spustila po úspechu na „rodnom“ svahu Liptáčka.

Vlastná bublina

Po krátkej úvahe ešte dodala: „Počas víkendu som si vytvorila takú vlastnú bublinu. Aby som sa plne koncentrovala len sama na seba. Vonkajší svet som neriešila. Pretekať doma mi dodalo obrovskú silu. Do konca sezóny ma čaká ešte veľa dôležitých momentov. Dám si ešte chvíľu pauzu doma a v stredu letím do Aare.“ Jej slová potvrdil aj otec Igor.

„Myslím si, že sa po víťazstve v Jasnej zmení veľa vecí, hlavne v jej hlave. Škoda, že tu neboli diváci... Toto víťazstvo sme urobili pre nich, pre celé Slovensko,“ povedal dojatý Vlha. Času na oddych pre tím Vlha príliš nebude. Už v piatok sa totiž Peťa najbližšie postaví na štart slalomu vo švédskom Aare, kam s ňou zamieri aj celý rodinný klan.

Toto ešte čaká slovenku

12. marca - Aare: slalom

13. marca - Aare: slalom

Finále SP

17. marca - Lenzerheide: zjazd

18. marca - Lenzerheide: super G

20. marca - Lenzerheide: slalom

21. marca - Lenzerheide: obr. slalom