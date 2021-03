Kollár o vládnej kríze: Týmto by nič nezmenilo, peklo by pokračovalo ďalej

Odstúpením predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z funkcií by sa nič nezmenilo.

Uviedol to vo svojom videu na sociálnej sieti predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Reagoval tak na otázky, ktoré sa týkajú pozície hnutia Sme rodina vo vládnej koalícii. Podotkol, že závisí od Matoviča a Sulíka, či vláda vydrží ďalšie tri roky. Sulík po rokovaní vlády 3. marca povedal, že „sa musíme seriózne baviť o rekonštrukcii vlády, lebo takto ďalej sa už nedá fungovať”. Situáciu v koalícii označila za vážnu aj ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Strany Sloboda a Solidarita a Za ľudí spolu žiadajú o rekonštrukciu vlády.

„Nezmenilo by sa vôbec nič. Títo dvaja páni by odišli do parlamentu, tam by absolútne ovládali svoje poslanecké kluby. Jeden tých 13 poslancov, druhý 53. Peklo by pokračovalo ďalej,“ konštatoval Kollár. Zároveň doplnil, že by ľutoval ľudí, ktorí by boli dosadení za Sulíka či Matoviča. Podľa neho by mali podobné postavenie ako bývalý premiér Peter Pellegrini (Hlas-SD), ktorý v marci 2018 nahradil na poste predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD).

„Ak chceme naozaj tú zmenu, aby sme uprednostnili záujem Slovenska v tejto ťažkej dobe, tak títo dvaja páni si musia vstúpiť do svojho svedomia, zakopať všetky šarvátky hlboko pod zem a začať robiť pre Slovensko,“ uzavrel predseda parlamentu.

Kollár ešte 3. marca po rokovaní koaličnej rady vyhlásil, že hnutie Sme rodina je ochotné rokovať o prípadnej rekonštrukcii vlády. Zopakoval, že k tejto téme a o ďalšom postupe v koalícii bude Sme rodina rokovať na svojom predsedníctve v stredu 10. marca. Vylúčil však alternatívu v podobe predčasných volieb.