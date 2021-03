Totálna mizéria: Góly Slovákov v NHL sa dajú zrátať na prstoch dvoch rúk

Od začiatku novej sezóny NHL zasiahli do hry len šiesti slovenskí reprezentanti.

Trend, ktorý sledujeme v rámci slovenského hokeja už dlhodobo, sa tento rok naplno ukázal. Tímy NHL začlenili do svojich súpisiek doteraz len šiestich hráčov vrátane brankára. Z toho by sa dala vyskladať jedna jediná formácia, aj to len v prípade, že jeden z obrancov by hral na poste útočníka.

Najproduktívnejším zadákom zo Slovenska v NHL je nateraz Tomáš Tatar, ktorý v 22 zápasoch zaznamenal 15 bodov (5+10). Okrem neho sa dokázali presadiť už len Zdeno Chára (2+5) a Richard Pánik (2+5), obaja nastupujúci za Washington Capitals.

Biedne štatistiky dopĺňa ešte Erik Černák (0+5) a Andrej Sekera, ktorý si doteraz pripísal jediný bod za asistenciu. Náš jediný brankár, Jaroslav Halák, podáva pravidelne dobré výkony a úspešnosť zásahov si drží nad 91%.

Ani vyhliadky na zvyšok sezóny nie sú ružové. Na svoju šancu čakájú Tomáš Jurčo, Christián Jaroš, Martin Fehérváry či Martin Marinčin, ktorí buď hrajú na farme, alebo čakajú v takzvanom taxi tíme. Nádejou môže byť aspoň forma Adama Ružičku, ktorému sa darí na farme Calgary.

Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 8. marcu 2021:



1. Tomáš Tatar (Montreal) 22 5 10 15 +3 38 6

2. Zdeno Chára (Washington) 24 2 5 7 +12 36 14

3. Richard Pánik (Washington) 24 2 5 7 -4 31 14

4. Erik Černák (Tampa Bay) 20 0 5 5 +6 36 10

5. Andrej Sekera (Dallas) 14 0 1 1 0 10 4

Jaroslav Halák (Boston) 8 5 189 18 91,3 2,24 1

/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov/