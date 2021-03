Volkove veľavravné slová: Dúfam, že si tieto moje úspechy všimnú ľudia, ktorí majú

Šprintér Ján Volko sa už vo veku 24 rokov stal jedným z najúspešnejších predstaviteľov "kráľovny športu" na Slovensku.

Bronzom z Torune doplnil svoju medailovú zbierku z halových majstrovstiev Európy, na šesťdesiatke nechýbal na stupňoch víťazov na troch šampionátoch za sebou.

"Pred šampionátom som si vôbec neuvedomoval, že sa môžem posunúť veľmi vysoko v historickom rebríčku najúspešnejších šprintérov. Nie je veľa atlétov, ktorí dokázali získať medailu na troch za sebou idúcich šampionátoch. Teší ma to a hreje u srdca. Verím, že si to všimnú hlavne tí ľudia, ktorí nás majú podporiť," snažil sa Volko poslať inšpirujúcu myšlienku kompetentným po návrate do rodnej Bratislavy.

Trénerka Naďa Bendová vyslovila nádej, že Volkov úspech ešte viac motivuje do práce aj ďalších slovenských atlétov, hoci to nemajú jednoduché. "Teraz nám interakcia s inými atlétmi veľmi chýba, no uvedomujem si, že aj oni do toho dávajú úplne všetko a na rozdiel od nás aj svoje vlastné peniaze. My máme malý plechový kúsok, ktorý nás veľmi potešil a umožní nám pracovať ďalej, ale iní atléti ho nemajú. Ja ich veľmi obdivujem, že sa napriek tomu atletike naďalej venujú," povzbudila Bendová atletickú komunitu na Slovensku.

Volko má teraz pred sebou veľký cieľ, nominovať sa na olympijské hry v Tokiu. Hoci sa objavili informácie, že v Toruni využil zdravotnú pomoc, o zranení nehovorí. "Žiadne bolesti necítim, je to skôr únava. Pred semifinále sa trochu ozval chrbát, ale kto nič necíti, nežije. My sme si nemohli ako menšia výprava dovoliť vziať fyzioterapeuta, preto by som sa chcel veľmi poďakovať členom českej výpravy. Uvoľnili mi kríže a pomohli mi hlavne s komfortom," prezradil.

Olympiáda sa blíži a plánovanie prípravy v neistej dobe je ťažkým orieškom. Trénerka Bendová sa do neho pustila už od prvého dňa po skončení šampionátu. "Nemáme inú možnosť, ako zvoliť štvortýždňovú prípravu niekde v teple. Do úvahy prichádza Cyprus, Turecko, alebo Tenerife, máme viaceré ponuky. Počas tých štyroch týždňov musíme trénovať tak, aby nám to vydržalo do konca júla. Bude to veľmi ťažké," priznala.