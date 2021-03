Raši chce predvolať Krajčího na zdravotnícky výbor: Kritika pre objednávanie na očkovanie

Nezaradení poslanci za mimoparlamentnú stranu Hlas-SD si chcú na Výbor Národnej rady SR pre zdravotníctvo predvolať ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO).

Má na ňom predstaviť riešenie, ako sa budú seniori prihlasovať na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Chcú tiež vedieť, ako je na tom Slovensko s pľúcnymi ventiláciami. Na tlačovej konferencii to uviedol nezaradený poslanec a člen Hlasu-SD Richard Raši. Expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini hovorí, že vláda ignoruje v systéme očkovania seniorov. Dôchodcovia sa podľa neho "v nočných hodinách mohli pobiť o voľné očkovacie termíny". Mnohí musia pre očkovanie cestovať "cez pol republiky". "To nie je úplne normálne a v tomto treba jasne povedať každému seniorovi: nezlyhali ste vy. Nie je to vaša vina, že ste sa nedostali do poradovníka alebo vám boli miesta minuté. Zlyhala vláda, zlyhalo ministerstvo zdravotníctva a minister zdravotníctva osobne," poznamenal Pellegrini.

Strana kritizuje aj fakt, že Krajčí o nových termínoch na očkovanie informoval cez status na sociálnej sieti. Objednávanie na očkovanie Pellegrini označil za nehumánnu hru o život. "Krajčí vyhlásil na tento týždeň ďalšie dve kolá nočnej hry na život, kedy bude mať zase niekoľko desiatok tisíc ľudí možnosť prihlásiť sa, ak budú tí šťastní a stihnú to, respektíve to stihnú včas," konštatuje. Slovensko malo v prvej vlne pandémie k dispozícii 500 pľúcnych ventilácii pre pacientov s ochorením COVID-19, hovorí Raši. Štát následne nakúpil ďalšie a mal tak mať k dispozícii 938 ventilácií. Pokračuje, že na ventiláciách je momentálne napojených 379 pacientov a ďalších 235 pacientov je umelo ventilovaných s inou diagnózou. Nemocnice však hlásia, že voľné pľúcne ventilácie nemajú. Nepoužitých by malo byť približne 350 ventilácií a Raši chce vedieť, kde sú.

V súvislosti s tým, že by sa koncom týždňa mala spustiť aplikácia na vakcináciu, Pellegrini hovorí, že by sa objednať malo dať objednať aj telefonicky. Navrhuje zriadiť call centrá so 100 až 200 operátormi, ktorí tak budú doobjednávať ľudí bez internetu. "Komplet celá spoločnosť nie je digitalizovaná," podotkol Pellegrini s tým, že by tu mala fungovať kombinácia spôsobov objednávania. Fungovať by podľa neho malo aj objednanie sa cez všeobecného lekára.