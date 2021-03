Slovensko zvádza boj s pandémiou: Náklady, ktoré poznačili náš rozpočet

Náklady boja proti pandémii ochorenia COVID-19 v tomto roku môžu dosiahnuť až dve miliardy eur a veľkosť rezervy v štátnom rozpočte tak bude nedostatočná.

Ak vláda nenájde dodatočné zdroje financovania v úsporách v iných oblastiach rozpočtu, zvýšené náklady vo veľkej miere zvýšia aj odhadovaný deficit verejnej správy. Upozornila na to v pondelok na sociálnej sieti Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

"Rozpočet obsahoval rezervu vo výške približne miliardy eur pre prípad, že by sa situácia okolo pandémie skomplikovala, prípadne by nastali iné nepredvídané okolnosti. Druhá vlna sa však vyvíja oveľa horšie a trvá oveľa dlhšie, ako sa predpokladalo pri schvaľovaní rozpočtu," uviedla kancelária RRZ. Súčasný odhad objemu výdavkov znamená výrazné zvýšenie oproti rezerve v rozpočte, a to podľa odhadu RRZ až o miliardu eur.

Rada predpokladá, že až 1,5 miliardy eur bude vynaložených na podporu ekonomiky a sociálne opatrenia, predovšetkým na podporu zachovania pracovných miest - kurzarbeit. Odhad nákladov na nákup zdravotníckeho materiálu, vrátane ceny antigénových testov a vakcín, je 407 miliónov eur. Ďalších 81 miliónov eur sú predpokladané výdavky na celoplošné testovanie, prevádzku mobilných odberných miest a januárové príplatky za prácu na COVID oddeleniach.