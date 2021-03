Andreas Žampa sa zastal Shiffrinovej a naložil organizátorom: To nie je hodné Svetového pohára

Zastal sa Mikaely Shiffrinovej! Slovenský lyžiar Andreas Žampa (27), inak aj predjazdec Svetového pohára v Jasnej, sa na sociálnej sieti vyjadril k sťažnostiam americkej lyžiarky, ktorá obvinila organizátorov v Jasnej.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Shiffrinovej sa počas obrovského slalomu nepozdávalo, že organizátorom príliš dlho trvalo, kým vymenili jednu z bránok, ktorú Vlhová pred ňou zlomila. Američanka tvrdí, že išlo o úmyselne podržanie pretekov pred jej štartom, čo ju malo rozhodiť a pomôcť Petre Vlhovej.

Aj slovenský lyžiar Andreas Žampa si myslí, že organizátori opravovali bránku príliš dlho.

"Musím sa zastať Mikaely Shiffrinovej. Pozrime sa na fakty," napísal Andreas Žampa a pridal aj fakty.

"1. Nikdy nepodcenila výkon Petry Vlhovej. Jasne povedala, že Petra dokáže vyhrávať preteky sama. 2. Odkedy Petra zlomila bránku ubehlo 90 sekúnd, kým si to usporiadatelia všimli. To nie je hodné Svetového pohára. 3. Naozaj si nemyslím, že zdržanie bolo úmyselné. Bolo to ale neprofesionálne od ľudí na trati, ktorí sa najskôr tešili z Vlhovej víťazstva. Je to neakceptovateľné. Tešiť sa môžu po pretekoch, keď si urobia svoju prácu. 4. Keby si všimli zlomenú bránku hneď, stihol by sa normálne dvojminútový interval medzi štartom Vlhovej a Shiffrinovej. 5. Dobrovoľníci a organizátori urobili skvelú robotu, až na túto chybu. Nehádžte preto celé podujatie do koša. Skúsme sa poučiť z chýb, ktoré môžeme vylepšiť,“ popísal fakty Andreas Žampa. Jeho reakciu zdieľala na Instagrame aj Mikaela Shiffrinová, ktorá upriamila pozornosť na piaty bod.