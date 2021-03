Sudcovská iniciatíva má iný názor ako rezort: Účinnosť novej súdnej mapy by sa mala odložiť aspoň o rok

Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) podporuje pripomienky, aby sa účinnosť navrhovanej reformy súdnej mapy odložila aspoň o rok.

TASR o tom informovali hovorcovia ZOJ Katarína Javorčíková a Dušan Čimo. Rezort spravodlivosti navrhuje účinnosť zákona od 1. augusta 2021.

V súvislosti s úspešnou implementáciou novej súdnej mapy požaduje ZOJ podrobný manuál prechodu na novú súdnu sústavu. "Na udržanie odborne skúsených sudcov a kvalitných pracovníkov súdnej administratívy v systéme je dôležitá aj finančná kompenzácia ich nákladov spojených s nevyhnutnosťou cestovania a ubytovania do nových sídiel súdov po primeranú dobu od účinnosti novej úpravy," spresnili.

V rámci reformy podporuje iniciatíva zriadenie mestských súdov v Bratislave a Košiciach, oddelenie správneho súdnictva od sústavy všeobecných súdov, tiež vytvorenie troch odvolacích súdov pre západ, stred a východ Slovenska. Zároveň podporuje "redukciu okresných súdov o tie, na ktorých nie sú vytvorené podmienky na dostatočnú špecializáciu sudcov v hlavných súdnych agendách".

K návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok, z toho 190 zásadných. Lehota na pripomienkovanie zákona o sídlach a obvodoch súdov uplynula 28. februára. "ZOJ konštatuje, že takmer všetky relevantné subjekty si uvedomujú potrebu zmeniť súčasnú sústavu a rozmiestnenie súdov, rozdielne sú názory na rozsah a podobu zmien," doplnili.

Ministerstvo spravodlivosti SR avizovalo, že hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove. Rezort by chcel reformu kompletne implementovať do júla 2022.