Pekné gesto k MDŽ: Zdravotníčky z covidového oddelenia dostali darček, slová Emílie vo vás zarezonujú

Protipandemické opatrenia zabránili samospráve mesta Humenné usporiadať pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v mestskom kultúrnom stredisku tradičný kultúrny program.

Mesto sa preto rozhodlo na znak úcty a vďaky obdarovať darčekovým balíčkom zamestnankyne covidového oddelenia humenskej nemocnice. "Pracujú v plnom nasadení už takmer rok, starajú sa o pacientov a zachraňujú ľudské životy, za čo im patrí veľké poďakovanie," vyjadril sa primátor Miloš Meričko.

Ako pre médiá uviedla jedna zo zamestnankýň oddelenia, najťažšie na práci zdravotníkov covidových oddelení je čoraz častejšie stretávanie sa so smrťou. "Zvyknúť sa na to nedá, ale musíme to akceptovať," povedala Emília Štefeková s tým, že keďže sa na lôžkach vo vážnom stave v poslednom čase objavujú aj mladšie ročníky, k pocitom, ktoré zdravotníčky na covidovom oddelení prežívajú, sa pridal i strach. Aby svoje poslanie i naďalej v prvej línii zvládali, základom je podľa Štefekovej harmonické rodinné prostredie, v ktorom môžu "ventilovať".