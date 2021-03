Sulík sa v televízii sekol, konšpirátorom pomastil brucho: Hoax sa šíril ako oheň

Viac ako 12.000 používateľov Facebooku zdieľalo vo februári 2021 video, na ktorom podpredseda vlády, minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík v televíznej relácii povedal, že nové vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2 zasahujú do ľudskej DNA.

Nie je to pravda, takzvané mRNA vakcíny síce organizmu poskytujú genetickú informáciu, ale tá rýchlo zaniká a v žiadnom prípade nemení štruktúru DNA príjemcu. Aj Sulík medzičasom svoj výrok vysvetlil a poopravil a podľa strany SaS ho jeho omyl mrzí. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Hovorca SaS Ondrej Šprlák pre AFP povedal: "Richarda Sulíka samozrejme mrzí, že v rýchlosti naformuloval nesprávnu informáciu, ktorá si začala žiť vlastným životom na rôznych konšpiračných fórach. Jeho úmyslom bolo povedať, že vakcíny zasahujú do autoimunitného systému. Je však dôležité povedať, že je minister hospodárstva a nie zdravotníctva, preto sa v prvom rade spolieha na názor odborníkov."

Sulíkovo nepravdivé tvrdenie odznelo v relácii RTVS O 5 minút 12 21. februára 2021 počas toho, ako opisoval riziká spojené s vakcínou Sputnik V. Je pravdepodobné, že mal pri svojom tvrdení na mysli vakcíny vyrobené na základe mRNA technológie od výrobcov Pfizer/BioNTech a Moderna. Na výrobu vakcín od spoločností AstraZeneca, Johnson & Johnson či ruskej očkovacej látky Sputnik V sa totiž používa technológia vírusového vektora.

Takzvaná mediátorová ribonukleová kyselina (messenger RNA - mRNA), na báze ktorej sú založené vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna, dáva pokyn ľudským bunkám, aby vytvorili proteín nachádzajúci sa vo víruse SARS-CoV-2. "Potom, ako imunitný systém zaznamená prítomnosť cudzieho proteínu, začne produkovať protilátky, rovnako ako keby došlo k prirodzenej infekcii," uvádza americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).

To, že by mRNA vakcíny mohli manipulovať gény pacientov, je biologicky nemožné, uviedla pre AFP Helen Petousisová-Harrisová, docentka vakcinológie na univerzite v austrálskom Aucklande. Naše gény sa totiž nachádzajú v jadrách našich buniek, kam nemá RNA prístup a mechanizmus vakcíny to podľa nej ani neumožňuje. RNA obsiahnutá vo vakcíne je totiž absorbovaná bunkami v mieste vpichu, kde začne proces výroby protilátok.

"To, že vakcína obsahuje kyselinu ribonukleovú, teda RNA, nijakým spôsobom nemôže ovplyvniť ľudskú DNA. Vakcína obsahuje len časť genetickej zložky vírusu, ktorá dáva telu pokyny na tvorbu rovnakej bielkoviny, aká je na povrchu koronavírusu. A tá je zodpovedná za imunitnú odpoveď. Ak sa nakazíme koronavírusom, dostaneme do organizmu oveľa väčšie množstvo RNA, ktorá sa v našom organizme ďalej množí," citovalo ešte v novembri 2020 ministerstvo zdravotníctva slovenskú epidemiologičku Zuzanu Krištúfkovú.