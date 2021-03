Opitý vodič "zaparkoval" v potoku vo Veľkom Šariši: Nebudete chcieť uveriť, čo spravil potom

Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky bol obvinený 26-ročný muž z mesta Veľký Šariš.

Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v nedeľu 7. marca dve hodiny po polnoci pred jedným z rodinných domov v rodnom meste narazil so svojím autom do premostenia nad miestnym potokom, následne zišiel do potoka, kde ostal stáť. „Vodič na mieste dopravnej nehody nezotrval, odišiel domov spať. Policajná hliadka ho vypátrala a podrobila dychovej skúške na alkohol, ktorej hodnota dosiahla viac ako dve promile,“ upozornila Ligdayová. Poškodením premostenia a zábradlia spôsobil vodič mestskému úradu škodu zhruba 2 000 eur. Vodičovi policajti zadržali vodičský preukaz a skončil v cele policajného zaistenia.