Dobré správy z EÚ: Od apríla budú k dispozícii nové dávky vakcín

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová očakáva, že od budúceho mesiaca bude v Európskej únii k dispozícii významne viac dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.

"Od apríla sa tieto množstvá podľa plánov výrobcov budú môcť znova zdvojnásobiť, a to aj preto, že pred schválením sú ďalšie vakcíny," povedala pre pondelkové vydanie nemeckých denníkov Stuttgarter Zeitung a Stuttgarter Nachrichten.

Šéfka EK očakáva "v druhom štvrťroku v priemere okolo 100 miliónov dávok za mesiac, celkovo 300 miliónov do konca júna", citovala ju agentúra DPA.

Podľa zmienených denníkov by to znamenalo približne 20 miliónov dávok za mesiac pre Nemecko, čo by si vyžadovalo výrazne vyššie očkovacie kapacity.

V Únii dosiaľ Európska agentúra pre lieky (EMA) schválila tri vakcíny od výrobcov Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Očakáva sa, že vo štvrtok 11. marca EMA tiež odporučí schválenie vakcíny americkej spoločnosti Johnson & Johnson.