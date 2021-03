Muž je posadnutý tetovaniami a úpravou svojho tela: Šialené, čo podstúpil, aby potešil priateľku

Umelec, posadnutý modifikáciou svojho tela, zaplatil veľkú sumu za perličky do penisu, ktoré ,,potešia jeho partnerku“.

Ako píše portál Metro, Mauricio Daniel Garcia Mandoza z Mexika prepadol tetovaniam už ako malý chlapec. Zamiloval sa do nich, keď mal päť rokov a prvé tetovanie si dal spraviť v osemnástich. Zistil, že sa mu ten proces zapáčil a odvtedy neprestal.

„Veľmi ma zaujalo, že niečo môže na vašej pokožke zostať navždy a stať sa vašou súčasťou. Väčšinu môjho tela teraz pokrývajú tetovania a veľa z nich je môjmu srdcu veľmi blízka. Napríklad narodeniny mojich rodičov, iniciály mojej dcéry a tri srdcia v blízkosti môjho viečka, ktoré predstavujú moju babičku, matku a dcéru,“ povedal.

Na svojom tele už stihol nazhromaždiť vyše 160 tetovaní, pričom 75% jeho tela bolo pokrytých atramentom. Mauricio je tiež fanúšikom prepichovania kože. Má 19 piercingov a odhaduje, že za úpravy na tele a rôzne modifikácie už zaplatil viac ako 4 600 eur.

Medzi extrémne zásahy patrí napríklad rozdelenie jazyka na polovicu, orezanie uší alebo vpichovanie čierneho atramentu do očí a ďasien, čo ich úplne zafarbilo. Ale asi jeho najbolestivejším zákrokom bol genitálny implantát. Nechal si vložiť do penisu malé perličky, ktorými chce potešiť partnerku.

Tieto „korálky“ sú vyrobené zo silikónu a sú veľké 0,8 centimetra. Vďaka nim zostáva penis stoporený a tvrdý, aj keď Mauricio nemá erekciu. Majiteľ tetovacieho štúdia denne priťahuje nesúhlasné pohľady a komentáre jednotlivcov. „Ľudia majú veľa predsudkov a mnohí tvrdia, že vyzerám ako diabol. Moja rodina a priatelia ma ale podporujú a povedali, že sú na mňa hrdí, pretože robím to, čo chcem, a som tým, kým chcem byť,“ povedal.

„Myslím si, že počas celej mojej cesty bolo najbolestivejšie a najdlhšie tetovanie, fráza na mojich rebrách - Nič ma nebolí navždy. Stalo sa to mojou posadnutosťou a pred šiestimi rokmi som si nechal vytetovať obe očné buľvy na čierno. Po pätnástich minútach a dvoch injekciách pigmentu som mal oči čierne, ale trvalo to viac ako dve hodiny, kým sa pigment rozšíril na celé oko. A hoci som si myslel, že to bude bolieť, namiesto toho som cítil len mierny pocit pálenia,“ opisuje akým procesom si musel prejsť.

Čierne oči aj ďasná. Obe tieto procedúry si nechal spraviť z estetických dôvodov, pretože sa mu páči, ako jedinečne vyzerajú. Keď mal 19 rokov, na internete sa inšpiroval úpravou tela niekoho iného a dal si rozrezať jazyk na polovicu. „V roku 2016 som navštívil miestne piercingové štúdio, kde mi vydezinfikovali ústa, znecitlivili jazyk a skalpelom mi urobili rez pozdĺž jazyka. Tento proces som zopakoval o dva roky neskôr a znova v novembri 2020, aby sa rozdelenie ešte prehĺbilo.“

Neskôr ho zaujali genitálne implantáty a hoci jemu samému nijakú rozkoš neposkytujú, jeho partnerke áno.