Manchester City prišiel o neporaziteľnosť: Ich premožiteľom sa paradoxne stali "Červení diabli"

Futbalisti Manchestru United triumfovali v 185. mestskom derby 27. kola Premier League na ihrisku City 2:0 a svojmu rivalovi uštedrili prvú prehru po 28 zápasoch vo všetkých súťažiach.

Hráči United mali výborný vstup do zápasu, už po niekoľkých sekundách sa prebil do pokutového územia Anthony Martial, kde ho fauloval Gabriel Jesus a rozhodca nariadil penaltu.



Loptu si postavil Bruno Fernandes a i keď si Ederson na jeho strelu k ľavej žrdi siahol, gólu nezabránil. Domáci vyslali prvú strelu na bránku v 9. minúte z kopačky Ilkaya Gündogana, ale proti vysokému napádaniu súpera a organizovanej defenzíve sa presadzovali ťažko. V 25. minúte sa prezentoval dobrou strelou Oleksandr Zinčenko, Dean Henderson bol pozorný. Hostia boli ku koncu polčasu pasívni a tak sa otvorilo viac priestoru pre City. V 43. minúte ohrozil brankára z priameho kopu Kevin De Bruyne, chvíľu na to letela krížna strela Riyada Mahreza tesne vedľa.



V 55. minúte vyskúšal Edersona Daniel James a v 69. mohol rozhodnúť Martial. Po tom, čo rozhodca nechal hosťom výhodu, sa ocitol sám pred brankárom, ale pokazil zakončenie. Hráči City vystupňovali v záverečnej štvrťhodine tlak, Fodenova strela išla tesne vedľa, v 79. minúte mal tutovku Raheem Sterling, ale na päťke netrafil center Kylea Walkera. "Červení diabli" prežili krušné záverečné chvíle a z ihriska veľkého rivala si odniesli tri body. Dokopy ich majú na konte 54, City o jedenásť viac. Manchester United vyhral po dvoch bezgólových remízach s Chelsea a Crystal Palace a natiahol ligovú sériu bez prehry na ihriskách súperov na 22 duelov.West Bromwich Albion - Newcastle United 0:0/Dúbravka odchytal za hostí celý zápas/FC Liverpool - FC Fulham 0:1 (0:1)Gól: 45. LeminaManchester City - Manchester United 0:2 (0:1)Góly: 2. Fernandes (z 11m), 50. Shaw