Prešovský výtvarník tvorí diela unikátnou metódou: Petrova Venuša s internetom získala svetové ocenenie

Diela rodáka z východu sa dočkali uznania aj vo svete. Prešovský výtvarník Peter Kocák (60) nielenže vymyslel vlastnú techniku tvorby, ale aj zviditeľňuje Slovensko v zahraničí.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pred dvoma týždňami získal prvú cenu na výstave v Bangalore v Indii za nezvyčajnú grafiku, ktorú tvoril rok. Okrem toho oživil aj takmer zabudnutú techniku. V čom spočíva? Umelec, ktorý je aj pedagógom na Prešovskej univerzite, tvorí okrem iného starou technikou mezzotinta. Ide o spôsob tvorby, pri ktorom sa najskôr hladká kovová doštička upraví špeciálnym kovovým nástrojom s vrúbkami nazývanými rocker. Tak sa podklad pripraví na to, aby sa do neho následne mohol vryť obraz. „Už len samotné nazrňovanie medi je náročné fyzicky, neraz to trvá hodiny. Po dokončení obrazu sa naň nanesie karborundová pasta. Tá sa musí vyhladiť a poutierať, aby bolo možné obraz natlačiť na bavlnený papier,” vysvetlil podstatu techniky Kocák.

Dva obrazy miesto jedného

Z tohto klasického spôsobu tvorby vyvinul ďalší, unikátny, akým netvorí nikto iný okrem neho. „Nazval som ho rocker, podľa nástroja, ktorým vzniká. Takéto dielo predchádza klasickej mezzotinte. To, čo by bolo len časťou výslednej mezzotintovej grafiky, je vlastne už umelecké dielo,” pripomenul umelec, ktorý tak vlastne namiesto jedného vytvorí až dva obrazy. Jeho grafika veľmi oslovila Indov, ktorí mu pred dvoma týždňami na výstave udelili prvé miesto za grafiku s názvom Znovuzrodenie Venuše. Ide o inováciu diela talianskeho majstra Sandra Botticelliho. Zrodenie Venuše. Kocákov obraz sa od neho líši tým, že do klasiky doplnil znaky, ktoré sa používajú v dnešnom internete – facebook, instagram či youtube.

Maliar okrem iného maľuje aj striebrom, čo je u nás tiež pomerne málovyužívaná technika. Na konte má okrem ocenenia z Indie aj ďalšie z Litvy či zo Španielska. V súčasnosti vystavuje na Prešovskej univerzite. Zatiaľ je výstava online.

Petrove ocenenia Otvoriť galériu Botticceliho Venušu pretvoril do nevšednej podoby s populárnymi ikonami sociálnych sietí. Zdroj: apk 1. cena za grafiku: Medzinárodná výstava umenia, Bangalore, India, Znovuzrodenie Venuše, 2021

2. cena: Medzinárodná výstava exlibris, Trakai, Litva, Unicorn (The Morning), 2020

Čestné uznanie: medzinárodná výstava grafiky, Ostrow Wielkopolski, Poľsko, A. Dürer, 2019

1. cena: Medzinárodná výstava grafiky, Barcelona, Španielsko, Don Quijote, 2017