Rozhádaní politici nezložili zbrane, Sulík soptí: Čím Matovič prerazil dno

V koalícii to stále vrie! Pokoj zbraní si nedali koaliční lídri ani počas víkendu.

Svoj postoj už vyjadril aj šéf strany Sme rodina, ktorý sa doteraz k výmene predsedu vlády Igora Matoviča nevyjadroval. Podľa neho by jeho zosadenie z premiérskeho kresla na situácii nič nezmenilo. Čaká sa iba na vychladnutie hláv a ako môže situáciu zamotať prípadný tvrdý lockdown?!

Už niekoľko dní je Slovensko vtiahnuté do koaličných sporov, ktoré môžu vyústiť až do predčasných volieb. Takmer 8-tisíc mŕtvych a viac ako 4-tisíc ľudí v nemocniciach a nikto z politických špičiek necíti za tento stav zodpovednosť. Požiadavku SaS a strany Za ľudí na odstúpenie ministra zdravotníctva a uvoľnenie premiérskeho kresla spúšťa zatiaľ Igor Matovič nahlucho.

„Myslím si, že Richard Sulík urobí všetko pre to, aby táto vláda padla. Keby tam bola aj Matka Tereza, on by sa stále správal deštrukčne. Osobne si myslím, že Marek Krajčí by si zaslúžil pochvalu, bolo by to nefér voči nemu,“ povedal v relácii Sobotné dialógy na margo pocitu viny a vyvodenia zodpovednosti premiér. A hoci je pripravený na rôzne scenáre, na otázku, či očakáva svoj odchod, odpovedal: „Nemyslím si, že sa to stane.“

Neviem, kedy vládne

Sulík tvrdí, že takúto mieru útokov za dlhé roky v politike ešte nezažil. Úplné dno podľa neho predseda vlády prerazil, keď ho pre povalenie Radičovej vlády označil za spoluzodpovedného za smrť novinára Jána Kuciaka. Zopakoval, že mu nejde o vyvolanie predčasných volieb a SaS nikdy nebola proti dovozu vakcíny Sputnik V. Problémom sú však manažérske zlyhania Mareka Krajčího a predsedu vlády.

„Igor Matovič svoju funkciu nezvláda. Kladiem si otázku, kedy vládne. Mám pocit, že tretinu času trávi písaním na facebooku a druhú tretinu takýmito útokmi,” povedal. Krajčího kritizoval za nákup testov, za ktoré Slovensko zaplatilo už 280 miliónov eur.

„Ak to by mala byť požiadavka, že až keď odíde premiér, musí odísť aj Sulík, som pripravený to urobiť,“ dodal. Veronika Remišová reagovala na slová ministra obrany Naďa o možnej menšinovej vláde, že je to pre ňu veľkým sklamaním. Nech sa páči. Chcú vládnuť v menšinovej vláde s fašistami a dláždiť cestu Smeru a Hlasu. Je to ich rozhodnutie," uviedla Remišová.

Kollár ho zrejme podrží

Už od začiatku vystupuje ako mediátor sporu Boris Kollár. Ten si nechal takpovediac oddychový čas do stredy, kedy by sa malo stretnúť predsedníctvo strany a klub Sme rodina. V diskusnej relácii TA3 Boris Kollár však naznačil, že na stranu Sulíka sa zrejme nepostaví. „Ťažko sa mi to počúva, keď SaS volajú po odvolaní Krajčího. Keď chcel sprísňovať opatrenia, on chcel otvárať reštaurácie,“ bránil ministra Kollár s tým, že ani výmena na čele vládneho kabinetu sa zrejme konať nebude.

„Ak ich zmeníme, myslíte si, že sa niečo zmení? Nič sa nezmení. Nejakú reflexiu musíme vykonať, niečo budeme musieť zmeniť, pripúšťame rekonštrukciu vlády,“ pripustil zmeny vo vláde Kollár. Opozícia hovorí o divadle, keď je dopredu jasné, ako to dopadne. „Pani Remišová a Sulík už v tejto koalícii napínali svaly. Nič sa nestane. Takto to dopadne aj teraz, preto hovoríme o nechutnom divadle,“ povedal pre RTVS opozičný poslanec za HLAS - SD Erik Tomáš.

Kým vládna koalícia si rieši svoje vnútorné spory, počet úmrtí nám výrazne neklesá, a ak to pôjde takto ďalej, podľa prijatého semafora by sme od 21. marca mali prejsť na tvrdý lockdown, čo ale Sulík v nezvyčajnej zhode s Kollárom odmietajú. Situáciu však zhoršuje už aj potvrdený nový juhoafrický variant na Slovensku. V hre je opäť štátna karanténa pre ľudí prichádzajúcich z exotických dovoleniek. „Uvažujeme o tom,“ potvrdil šéf obrany Jaroslav Naď v Markíze.

Čo povedali

Boris Kollár

- Ak ich zmeníme, myslíte si, že sa niečo zmení? Nič sa nezmení. Tí dvaja si musia vstúpiť do seba.

Richard Sulík

- Marek Krajčí zlyháva. Igor Matovič túto funkciu nezvláda, krajina sa neriadi cez facebook. Kedy vládne? 1/3 času trávi na facebooku.

Igor Matovič

- Keby tam bola aj Matka Tereza, on by sa stále správal deštrukčne. Osobne si myslím, že Marek Krajčí by si zaslúžil pochvalu.

Veronika Remišová

- Toto je pre mňa najväčšie sklamanie. Namiesto toho, aby si spravili aj oni sebareflexiu, aby si s koaličnými partnermi sadli k stolu, tak radšej budú vládnuť s fašistami.