Deťúrence na MDŽ prezradili, ako robia mamičky šťastnými: Matejova hláška vás dostane

Sú najdôležitejšími osobami v našich životoch. A dnes majú svoj sviatok!

Ženy by sme si však mali ctiť, vážiť a prejavovať im svoju priazeň nielen 8. marca, ale počas celého roka. Detičky, ktoré Nový Čas oslovil, tak naozaj robia. Prezradili nám, čo všetko sú schopné spraviť, aby ich mamičky boli šťastné každý deň.

Som na svete - to jej ku šťastiu stačí

Matej (4) s mamičkou Jankou (41), Banská Bystrica

Matej (4) s mamičkou Jankou (41), Banská Bystrica

- Nič špeciálne nerobím, aby bola moja mamka šťastná, pretože ona je najviac šťastná už len preto, že som na svete.





Som usilovný po celý rok

Samuel (9) s mamičkou Petrou (38), Kremnica

Samuel (9) s mamičkou Petrou (38), Kremnica

- Svoju maminku mám veľmi rád. Robím veľa vecí, aby som jej spravil radosť. Často sa jej pýtam, s čím potrebuje pomôcť. A tiež čo by chcela dostať na sviatok. Vždy mi povie, že chce iba, aby som bol dobrý a aby som sa dobre učil. Dal by som jej všetko, po čom by túžila, len aby som ju urobil šťastnou. Dal by som jej aj svoju izbu.





Poslúchame a pomáhame v domácnosti

Radko (11), Emka (8) a Janka (3) s mamičkou Martou (34), Kalinkovo (okr. Senec)

Radko (11), Emka (8) a Janka (3) s mamičkou Martou (34), Kalinkovo (okr. Senec)

- Maminku poslúchame. Vždy je šťastná, keď sa nám niečo podarí. Snažíme sa pomáhať jej s našou najmenšou sestričkou, aby si mohla oddýchnuť. Pomáhame jej aj v domácnosti, so smeťami a niekedy s ňou dokonca pečieme! Na MDŽ jej nikdy nezabudneme kúpiť kvetinky a každý z nás pre ňu nakreslí obrázok pre radosť.





Upratujem a spolu s ňou varím

Wendy (10) s mamičkou Luciou (39), Humenné

Wendy (10) s mamičkou Luciou (39), Humenné

- Moja maminka je tá najlepšia na svete. Je tu vždy pre mňa a sme najlepšie kamarátky. Veľmi ju ľúbim a vždy sa ju snažím potešiť. Napríklad dobrou známkou v škole alebo si upracem izbu a namaľujem jej krásny obrázok, a pomáham jej aj pri varení. Vždy ma za to pochváli a povie, že som šikovná.

Maľujem jej a dávam pusinky

Samko (5) a Matúško (1,5) s mamičkou Veronikou (27), Bzince pod Javorinou (okr. Nové Mesto n. Váhom)

Samko (5) a Matúško (1,5) s mamičkou Veronikou (27), Bzince pod Javorinou (okr. Nové Mesto n. Váhom)

- Pomáham každý deň ako viem. Upratujem po bráškovi Matúškovi. Viem si upratať hračky aj svoju izbičku. Pomáham aj tatinkovi v záhrade. Maminke na sviatok niečo pekné namaľujem. Keď je smutná alebo unavená, objímem ju a dám jej veľkú pusinku.