Za neveru sotený do ľadového bazéna: Sype si v pesničke Blázon Robo Opatovský popol na hlavu?

Minulý rok odohral Robo Opatovský najmenej koncertov za celú svoju kariéru. Nad vodou ho držala tvorba nových skladieb a výberovka 2020-2010 Modlím sa hudbou, na ktorú umiestnil aj úplne novú skladbu Blázon.

Text k skladbe Blázon a aj réžiu videoklipu mala v rukách Oľga Záblacká. „Mám pocit, že je to pokračovanie pesničky ‚Keď muž miluje ženu‘. Oľga tvrdí, že každý by si mal spraviť svoju vlastnú predstavu a zapojiť vlastnú fantáziu,“ povedal Opatovský a pokračoval: „On, ktorý sľuboval lásku do konca života a aj by pre ženu zabil, to úplne pokašľal...blázon.“

Vo videoklipe Blázon si mladá dvojica užíva chvíle svadby, cestuje vlakom po Európe, až kým on neurobí osudnú chybu.

Ženích, Slavomír Zich, celý čas nechápe, čo sa vlastne stalo. Jeho videoklipová manželka Dominika Dubayová našla v jeho mobile kompromitujúcu fotografiu. No namiesto toho, aby sa spýtala, čo to má znamenať, reagovala veľmi impulzívne. Dokonca Slava sotila oblečeného do ľadovej vody v bazéne.

„Hlavní predstavitelia to fantasticky zahrali a tvoria pár aj v skutočnosti, takže všetky emócie krásne zapadli.“ S nádejnou hereckou dvojicou sa Oľga Záblacká zoznámila v lete. Ich čerstvá zamilovanosť a zmysel pre vášeň všetkého, čo robia, ju inšpirovali obsadiť ich do hlavných postáv vo videoklipe. „Svoju lásku, bezprostrednosť a bláznivosť nemuseli hrať. Skutočne ju prežívajú. Divák im verí každý pohľad, každé gesto,“ doplnila režisérka.