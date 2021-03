Vlhová pre víťazstvo v obráku lámala aj bránky: Na prvé miesto vo Svetovom pohári stráca len 36 bodov!

Po sobotňajšom sklamaní sa jej všetko vrátilo! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) v nedeľu všetkým ukázala, čo dokáže. Svojim výkonom potvrdila, že v súčasnom bielom cirkuse nie je väčšia ašpirantka na zisk veľkého glóbusu!

Garde sa vymenilo! V sobotu bola Vlhová v slalome po prvom kole na prvom mieste, Shiffrinová hneď za ňou druhá. Po druhom kole sa ich poradie vymenilo. V nedeľu bola situácia podobná, avšak s mimoriadne šťastným koncom pre Slovenku, ktorá od šťastia v cieli neudržala slzy. Po prvom kole obrovského slalomu druhá, no nakoniec však dokázala zvíťaziť. V obráku odsunula o 16 stotín na druhú priečku Novozélanďanku Alice Robinsonovú. Američanka Shiffrinová skončila nakoniec až na treťom mieste (+0,37). Talianka Marta Bassinová obsadila štvrté miesto (+0,96), čo jej stačilo, aby v predstihu získala malý krištáľový glóbus.

Petra Vlhová mala v Jasnej jedinečnú výhodu: Ako to, že ju mohol na svahu podporiť fanklub?

Vlhová predviedla v druhom kole mimoriadne agresívnu jazdu. Dokonca až takú, že kvôli víťazstvu dolámala tesne pred cieľom jednu zo súťažných bránok. „Je to niečo úžasné. Každý, kto sleduje náš šport, vie, že v posledných pretekoch obrovského slalomu som mala menšiu krízu. Veľa som však makala a trénovala, aby som sa na domácej trati predviedla v čo najlepšej forme. Vyhrať tu bol môj sen. Splnil sa! Neviem, či som mala niekedy takéto emócie ako dnes. Som na seba veľmi hrdá,“ povedala rozcítená Vlhová, ktorá opísala, čo cítila v závere pretekov. „Keď som videla, že Mikaela stráca čoraz viac a v cieli je za mnou, začala som plakať. Bol to môj sen zvíťaziť v Jasnej a potešiť nielen seba, ale aj všetkých ľudí na Slovensku. Aj po slabších výsledkoch som verila, že príde ten deň.“ V domácom prostredí Petra vytiahla na súperky tajnú zbraň. „Vymenila som lyže za také ľahšie. Začala som potom cítiť istotu a veľmi mi pomohla aj rodina a priateľ Michal, ktorí tu boli so mnou,“ pochvaľovala si rodáčka z Liptova.

Už len 36 bodov

Na margo zlomenej bránky poznamenala, že počas jazdy si to vôbec nevšimla. „Počas jazdy som to nezaregistrovala. V cieli som potom ale videla, že Mikaela čaká na štarte. Až potom som zistila, čo sa vlastne stalo. Tak čo už... Zlomila som ju. Stáva sa,“ skonštatovala so širokým úsmevom Vlhová. Aby toho nebolo málo, skresala aj manko na líderku SP Laru-Gutovú Behramiovú. V celkovom poradí zaostáva za Švajčiarkou už iba o 36 bodov. „Kalkulovať budem neskôr. Body sledujem, no primárne sa sústredím len na lyžovanie. Ale áno, teší ma to,“ uzavrela Vlhová, ktorá si pripísala na konto 19. triumf v SP, z toho piaty v obráku. V disciplíne, v ktorej bola do februára svetovou šampiónkou, zaknihovala prvé víťazstvo od januára 2020. Seriál SP žien sa presúva do Aare, kde sú v piatok a sobotu na programe dva slalomy. Sezóna vyvrcholí finálovými pretekmi v Lenzerheide (17. - 21. marca).

Priebežné poradie SP 2020/2021:

1. Lara Gutová: 1 256 b.

2. Petra Vlhová: 1 220 b.

3. Michelle Gisinová: 969 b. + 36 b. rozdiel: + 251 b.

SP v jasnej

- slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:44,28 (51,91+52,37), 2. VLHOVÁ (SR) -0,34, 3. Holdenerová (Švajč.) -0,52

- obr. slalom: 1. Vlhová (SR) 2:16,66 (1:08,51+1:08,15), 2. Robinsonová (N. Zél.) -0,16, 3. Shiffrinová -0,37, ... 9. Gutová-Behramiová (Švajč.) -1,69