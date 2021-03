Spisovateľ Ľubomír Feldek priznal, že to s ním manželka nemala ľahké: Klince u nás pribíja Olinka

Svoju ženu si veľmi váži! Básnik a spisovateľ Ľubomír Feldek (84) má až závideniahodný vzťah so svojou milovanou manželkou, glosátorokou Oľgou Feldekovou (77).

A aj keď prežili náročnejšie obdobie, život berú taký, aký je a často ich nad vodou drží ich vlastný humor. Feldek však priznal, že z určitých dôvodov to v ich spoločnom živote mala Olinka oveľa ťažšie.

Feldekovci patria k párom, ktoré žiaria láskou a šťastím už naozaj dlhé roky. Len málokto však vedel, na kom vlastne spočívala značná časť domácnosti. „Olinka to mala ako žena ťažšie, ale zasa ona to všetko zvládla. Mala to aj preto ťažšie, že musela robiť veci, ktoré som ja nevedel robiť, napr. som nevedel pribiť klinec, ona áno, tak musela pribíjať klince,“ priznal Ľubomír v rozhovore s Hanou Michalčíkovou. Oľga sa nebála chytiť aj tej mužskej práce, za čo bol jej manžel veľmi vďačný. Feldek má tak doma skutočne ženu do koča aj do voza.