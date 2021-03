V Austrálii sa obávajú ďalšej vlny koronavírusu: Zburcoval ich nález neďaleko hotela

Južná časť Austrálie je v pozore. Jej obyvatelia majú strach z možného prepuknutia ďalšej vlny koronavírusu.

Môže za to silný pozitívny nález vo vzorke z odpadovej vody neďaleko karanténneho hotela. U našich protinožcov to donedávna vyzeralo ružovo. V Austrálii od vypuknutia pandémie zaznamenali celkovo 29 037 prípadov a 909 úmrtí. V porovnaní s ostatnými krajinami sú to podstatne lepšie čísla. Najmä ak denné prírastky môžu Austrálčania zrátať prstami na rukách.

Z priaznivých čísiel ich však vytrhlo minulotýždňové testovanie odpadovej vody na juhu Austrálie. Silne pozitívny výsledok identifikovali z povodia neďaleko mesta Adelaide. Ide o časť, kde žije a pracuje 12-tisíc ľudí. V blízkosti sa nachádza aj Pullman hotel, ktorý sa aktuálne využíva ako karanténne zariadenie.

Pozitívnu vzorku mohlo údajne zapríčiniť vylučovanie vírusu zo starého prípadu alebo obyvateľ hotela. Úrady okamžite vydali varovanie, aby Austrálčania v čase prebiehajúcich festivalov dbali o svoje zdravie a boli viac ostražití.