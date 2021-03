Rozhodnuté, vo Švajčiarsku schválili zákaz zahaľovania tváre: Ľavicové strany sa búria, návrh je zbytočný

Vo Švajčiarsku bude zakázané mať na verejných miestach zahalenú tvár. Vyplýva to z predbežných výsledkov nedeľného referenda, v ktorom za zákaz hlasovalo viac ako 52 percent voličov.

Informovala o tom agentúra DPA a spravodajský server švajčiarskej verejnoprávnej stanice swissinfo.ch. Predbežné výsledky zatiaľ hlási 22 z 26 švajčiarskych kantónov, informuje agentúra AFP. So zákazom súhlasilo 19 kantónov.

Zákaz sa bude týkať nikábov a buriek, ktoré nosia moslimské ženy, ale aj lyžiarskych kukiel a nákrčníkov, akými sa tvár zvyknú zahaľovať účastníci protestných zhromaždení.

Mimo zákona by tak bolo postavené zakrytie tváre na verejných miestach, ako sú reštaurácie, štadióny, verejná doprava alebo chôdza po ulici. Výnimky by mali platiť na pietnych miestach, či zo zdravotných dôvodov a vzťahovali by sa aj na rúška a prípadne i karnevalové masky. Príslušné úrady by mali podrobné právne predpisy vypracovať do dvoch rokov.

Ľudia zároveň hlasovali aj o obchodnej zmluve s Indonéziou, ktorú podľa predbežných výsledkov tesnou väčšinou schválili, píše AFP. Značnou väčšinou však odmietli zákon, ktorý by viedol k vytvoreniu elektronických občianskych preukazov, uvádza swissinfo.ch. Proti bolo približne 64 percent voličov.

Švajčiarska vláda je proti zákazu a tvrdí, že zakrývanie tváre ľudí je "okrajovým" problémom. Poukazuje aj na to, že toto opatrenie by mohlo poškodiť cestovný ruch: väčšina moslimských žien, ktoré vo Švajčiarsku chodia zahalené, sú totiž solventné návštevníčky zo štátov Perzského zálivu. Vláda namiesto toho podporovala návrh, aby ľudia na žiadosť polície či iných oprávnených úradov museli ukázať svoju tvár.

Medzi podporovateľmi návrhu na zákaz zahaľovania tváre je nacionalistická Švajčiarska ľudová strana, ktorá je najsilnejším subjektom v parlamente a ktorá podporila aj predchádzajúce opatrenia, ako napríklad zákaz výstavby nových minaretov. Ten voliči schválili v roku 2009.

Koalícia ľavicových strán, ktorá je proti návrhu, na margo predloženého návrhu deklarovala, že je "absurdný, zbytočný a islamofóbny". Nariadenie o zákaze zahaľovania tváre už platí v dvoch z 26 švajčiarskych kantónov - v Ticine a St. Gallene. Keď tento zákaz bude platiť na celom území, Švajčiarsko sa pridá ku krajinám ako Belgicko a Francúzsko, ktoré už podobné opatrenia prijali.