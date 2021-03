Paulína Fialková sa teší z obrovského úspechu: Z Česka si odnáša najlepšie umiestnenie tejto sezóny!

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková dosiahla najlepší výsledok v tejto sezóne Svetového pohára. V nedeľných stíhacích pretekoch na 10 km v Novom Měste na Moravě obsadila 9. miesto, za víťazkou Tiril Eckhoffovou zaostala o 1:26,9 minúty.

s mankom 3:18,5. Druhá bola Nemka Denise Hermannová (+24 s) a tretia Nórka Marte Olsbuová Röiselandová so stratou 29,9 s.



Paulína Fialková odštartovala z 25. pozície s odstupom 1:13 za Eckhoffovou. Prvá streľba na ležke jej vyšla na výbornú a posunula sa na 15. miesto. Stopercentnú úspešnosť si zachovala aj na druhej ležke a siahala na výborný výsledok. Veľa mohla napovedať prvá stojka, ktorú opäť zvládla skvelo a zo strelnice odchádzala na piatom mieste s desaťsekudnovým mankom na pódiové priečky. Nádej jej však zobrala posledná streľba, keď minula dva terčíky. Napriek dvom trestným okruhom sa udržala v top 10 a dobehla do cieľa na 9. priečke. Svoje tohtosezónne maximum vylepšila o štyri miesta, keď vo februári na MS v slovinskej Pokljuke obsadila v šprinte 13. pozíciu.



Znova som sa na tých stojkách klepala, ako na šprinte. Postála som si tam, prvú som dlho mierila, ale nakoniec som dala nulu. Na poslednej sa mi to síce nepodarilo, ale dnes mi to až tak nevadí. nešlo mi ani tak o výsledok, ale o to, aby som dobre zastrieľala a aby som dokázala zmanažovať tú triašku. Takže som rada aj za tie tri terče, ktoré som dala na poslednej položke, lebo to bolo naozaj ťažké. Bolo to pre mňa motivujúce, pretože som si tiež túžila spraviť dobrú náladu. Myslím si, že týmto prvým týždňom v Novom Měste som si ju aj spravila," uviedla Paulína Fialková pre RTVS.Jej sestra tiež začala dobre, úvodné dve ležky vybielila a posunula sa na 31. miesto. Potom však zaváhala na prvej stojke, po ktorej zamierila na dva trestné okruhy.a napokon ju klasifikovali na 40. priečke s mankom 3:18,5 minúty na Eckhoffovú.Ležky absolvovala bez chyby, ale po prvej stojke musela na trestné kolo a po druhej dokonca na dve. Nórka je na čele hodnotenia SP s 923 bodmi pred krajankou Olsbuovou Röiselandovou (843). Paulína Fialková je 53. mieste so 43 bodmi, Ivona figuruje na 80. priečke, keď dosiaľ nazbierala 14 bodov.1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 27:28,0 min (3 tr. kolá), 2. Denise Herrmannová (Nem.) +24,0 s (1), 3. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) +29,9 (3), 4. Linn Perssonová (Švéd.) +30,9 (1), 5. Franziska Preussová (Nem.) +35,8 (2), 6. Julija Džimová (Ukr.) +39, (2), 7. Hanna Solová (Biel.) +1:05,8 min (4), 8. Anais Bescondová (Fr.) +1:21,7 (1),, 10. Anais Chevalierová-Bouchetová (Fr.) +1:30,8 (4), ... 40.1. Eckhoffová 923 b, 2. Olsbuová Röiselandová 843, 3. Hanna Öbergová (Švéd.) 798, 4. Preussová 712, 5. Dorothea Wiererová (Tal.) 686, 6. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) 682, ...celkové poradie SP v stíhačke (6 z 8): 1. Eckhoffová 324 b, 2. Olsbuová Röiselandová 284, 3. Öbergová 235, 4. Preussová 211, 5. Dzinara Alimbekavová (Biel.) 187, 6. Wiererová 185, ... 42. P. FIALKOVÁ 32, 73. I. FIALKOVÁ 1